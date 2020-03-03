Скандальному художнику Павленскому предъявили в Париже обвинения по новому делу

Париж, 3 марта. Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому предъявили в Париже обвинение по делу о драке 31 декабря 2019 года, сообщила радиостанция France Info.

Павленский подозревается в том, что нанес два удара ножом двум мужчинам на вечеринке в канун Нового года. Сам художник эти обвинения отвергает.

Россиянин, получивший в 2017 году политическое убежище во Франции, помещен под судебный контроль.

В середине февраля Павленскому предъявили обвинения по другому делу — о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Художник ранее признался, что украл интимные видео Гриво еще в ноябре прошлого года.

Павленский был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в этом деле.

Пару лет назад Павленский поджег филиал банка Banque de France. Он объяснил свои действия желанием напомнить французам и всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу. Суд приговорил скандального художника к трем годам лишения свободы, два из которых были назначены условно.