Белоруссия продолжит покупать нефть в России. События дня. ФАН-ТВ

Гончарук уйдет в отставку? В украинских СМИ появляются противоречивые сообщения об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Одни говорят, что глава правительства уже написал заявление об уходе, другие это опровергают. Официальной информации пока не поступало, хотя ранее сам Гончарук дал журналистам неоднозначный ответ. Якобы, никаких бумаг на столе президента нет, но этот вопрос может подняться в ближайшее время. И на это есть причины. В начале года на Украине разгорелся политический скандал. В Сети появилось аудио, где Гончарук якобы критикует Зеленского за его примитивный взгляд на экономику. Премьер-министр заявил, что это монтаж и сразу же подал в отставку. По его словам, так он показал доверие к политике президента. Заявление глава Украины не принял. И еще одна из возможных причин — ухудшение социально-экономической ситуации в стране с начала года. Именно от этого, как считают эксперты, упал рейтинг власти. По мнению политологов, Гончарук сдал позиции после того, как главой офиса президента стал Андрей Ермак. Произойдут ли кадровые изменения в кабмине или нет? Об этом станет известно уже 4 марта. Завтра на Украине пройдет внеочередное заседание Верховной рады. Отметим, решение еще не принято, а в стране уже называют тех, кто может занять его место. Основной кандидат — вице-премьер Денис Шмыгаль.

«Супервторник» в США «Супервторник» в США. Сегодня важный для страны день. В 14 штатах проходят первичные президентские выборы — праймериз. Американцы определяют кандидатов в президенты от каждой партии. Как считают эксперты, среди республиканцев у Дональда Трампа нет серьезных соперников, а вот к демократам приковано большое внимание. На политическом ринге Берни Сандерс, Джо Байден, Элизабет Уоррен и Майкл Блумберг. Другие кандидаты — Пит Буттиджич и Эми Клобушар один за другим объявили, что выходят из президентской гонки. Они призвали избирателей поддержать господина Байдена. К слову, его и раньше считали одним из главных соперников Трампа на предстоящих президентских выборах. Между двумя кандидатами еще задолго до «дня икс» разгорелись нешуточные страсти. Случаев множество, но самый яркий из них привел к процедуре импичмента главы Белого Дома. Это произошло после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Политические оппоненты президента заявили, что тот пытался убедить лидера Украины расследовать деятельность сына Байдена. Это дело, по мнению Трампа, демократы начали, чтобы победить на выборах. Но Сенат встал на сторону главы Белого Дома. И теперь кандидаты выходят на другое поле битвы. Подсчет всех голосов и выдвижение кандидатов пройдут летом. А до этого времени предвыборные страсти могут разгораться еще сильнее.