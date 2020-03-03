ФАН представляет номинантов на малый конкурс «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей объявляет десять претендентов на денежные призы в очередном этапе конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России».

Оперативный конкурс «Хорошие новости России» проводится дважды в месяц. В нем поощряются авторы информационно-аналитических материалов, освещающих позитивную повестку и опубликованных или вышедших в эфир в региональных СМИ за две недели до нового этапа. Номинанты на конкурс выбираются из заявок, которые приходят на почту goodrussia@riafan.ru, а также среди авторов журналистских работ, которые были отмечены конкурсной комиссией ФАН.

Победители определяются путем недельного онлайн-голосования на сайте ФАН. Автор, чей материал наберет больше всего голосов читателей, займет первое место в конкурсе и получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Приз за второе место составляет 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

На этот раз голосование будет длиться с 3 марта до 23 часов 59 минут 9 марта, имена победителей мы объявим 10 марта.

Итак, на победу в малом конкурсе «Хорошие новости России» в этот раз претендуют:

Александр Матвеев, «Новосибирск, который смог», Интернет-журнал № 1;

Ольга Миммиева, «6-летний Светлячок, спасавший дедушку из огня, стал героем пронзительного фильма», «Карелия. Ньюс»;

Наталья Сойнова, «Воспитание чувств», паблик «Храм-Иоанна Предтечи» в соцсети «ВКонтакте» (Красноярск);

Юлия Степанова, «Как мы Киноурокам помогали», телеканал «Сампо ТВ 360°» (Петрозаводск);

Александр Переверзев, «4 метра спиралей в мозг через бедро! «Водопроводчики» спасли зрение пермяку», «Аргументы и Факты в Прикамье»;

Наталия Войтенко, «История финалистки WorldSkills Russia-2018», ТРК «Мир Белогорья;

Елена Маврина, «Ветерану в День рождения подарили реликвию с полей сражений», «Новости Заинска»;

Аделя Рахматуллина, «Проект «Чайка» — это другая эра развития судостроения», KazanFirst;

автор публикации «В Кущевском районе откроются региональный сосудистый центр и амбулатория онкопомощи», «Кубанские новости»;

автор новости «В центре реабилитации детей-инвалидов в Свободненском районе обновили оборудование», Amur Info.

Голосуйте за материал, который, по вашему мнению, достоин победы в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Форма для голосования — ниже под этой статьей.