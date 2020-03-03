Afriqiyah Airways подтвердила повреждение самолета в «Митиге» после провокаций ПНС

Триполи, 3 марта. В ливийском аэропорту «Митига», откуда боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреливали силы Ливийской национальной армии (ЛНА), поврежден самолет авиакомпании Afriqiyah Airways. По предварительным данным, воздушное судно пострадало при ответном точечном ударе ЛНА по артиллерии боевиков и турецким системам ПВО, защищающим ее.

Как отметил официальный представитель Afriqiyah Airways, самолет ливийской авиакомпании был поврежден в ходе ответной операции ЛНА на вооруженные провокации террористов и протурецких бандформирований, которые, захватив аэропорт «Митига», разместили там свою военную базу. Командование ЛНА приняло закономерное решение в ответ на непрекращающиеся обстрелы террористов — по военным объектам преступников, расположенным в воздушной гавани, была совершена точечная атака, в ходе которой армия Халифы Хафтара уничтожила все турецкие системы ПВО.

Рядом с аэропортом «Митига» расположена одноименная тюрьма. В ней с мая 2019 года находятся два российских социолога — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Граждане России были похищены бандитами группировки RADA, известной незаконным удержанием людей с целью выкупа. Боевики ПНС в качестве живого щита прикрываются заключенными тюрьмы и пассажирами рейсов аэропорта, поскольку там до сих пор осуществляются гражданские авиаперевозки. Террористы используют гражданские самолеты для прикрытия своих вооруженных провокаций, в том числе артобстрелов и вылетов БПЛА.