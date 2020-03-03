Крутой показал зажигательные «мартовские пляски» Баскова, Королевой и Киркорова

Москва, 3 марта. Известный композитор Игорь Крутой поделился с подписчиками кадрами с закрытой вечеринки, на которой звезды российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Николай Басков и Наташа Королева устроили танцевальный баттл.

Веселились звезды, судя по всему, 1 марта. Как отметил Крутой, в первый день весны хочется петь и танцевать, поэтому артисты устроили зажигательные «мартовские пляски».

Композитор не просто показал фанатам видео с мероприятия, но и предложил провести в Instagram конкурс — определить лучшую пару танцоров. Киркоров выступал вместе с Басковым под их совместную песню «Ибица», а Королева танцевала в зале вместе с артисткой Тамарой Винокур.

«Предлагаю сравнить этих бальников по всем критериям: креатив, пластика, художественный образ, хореография, артистизм, техника исполнения, ритмичность, синхронность, оригинальность концепции и рисунок танца», — пошутил Крутой.

Комментарии поклонников не заставили себя ждать.

«Девушки лучше, грациозные кошечки, высший балл», — оценила manyunirina_.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал фанатам кадры с юбилея певца Игоря Николаева. В объектив камеры попал трогательный танец именинника с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Интернет-пользователи признались, что несколько раз пересматривали видео — так гармонично смотрелась пара.