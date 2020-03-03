Главные новости 3 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 3 марта.

Со съемок сериала «Сваты-7» уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты» в Минске.

Ведущий «Навальный Live» Милов отреагировал на новый запрос Сбербанка по поводу блокировки его личной карты. Сбербанк потребовал от Милова объяснить теневое финансирование ФБК через личный счет.

САА освободила Серакиб. Турецкий дрон нанес авиаудар в аэропорту Хамы. Продолжаются провокации боевиков на юге Даръа. Сирия итоги за сутки на 3 марта 06.00: сирийская армия освободила Серакиб, турецкий дрон нанес авиаудар в аэропорту Хамы.

Специалисты считают, что изображение подписи просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой. Эксперты нашли объяснение подделанным подписям Родченкова в деле русских биатлонисток.

ВВС Сирии атаковали турецкий конвой в Идлибе. В Алеппо курдские боевики обстреляли мирный поселок из минометов. Сирия новости 3 февраля 07.00: ВВС Сирии атаковали турецкий конвой в Идлибе, в Алеппо курдские боевики обстреляли поселок.

Канделаки выразила уверенность, что фронтмен группы Илья Прусикин и его коллеги смогут достойно выступить на конкурсе. Канделаки оценила шансы Little Big одержать победу на Евровидении.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире. Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса для человечества.

Актер театра и кино Александр Феклистов заявил, что никаких проблем у создателей сериала «Сваты-7» нет Феклистов объяснил, почему все актеры уехали со съемок сериала «Сваты-7».

Россия использует Крым как форпост в Черноморском регионе, заявил Вадим Скибицкий. Военный историк ответил украинскому разведчику на заявление о Крыме.

САА освободила четыре населенных пункта поблизости от Серакиба. Произошла новая попытка атаки на авиабазу «Хмеймим». Сирия новости 3 марта 12.30: штатные ПВО на «Хмеймиме» перехватили снаряды боевиков, САА зачищает территорию вокруг Серакиба.