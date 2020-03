Манукян назвал диверсией отправку Little Big на Евровидение

Определился представитель России на конкурсе Евровидение-2020. В Роттердам отправится рэйв-группа Little Big. Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян решил высказаться о выборе Первого канала. (Мнение автора статьи может не совпадать с мнением редакции).

С сожалением хочу сказать, что впервые не буду болеть за представителей России на Евровидении. Мне очень грустно от того факта, что мы прогнулись под современные реалии этого конкурса и решили сами послать на этот конкурс хайповых ребят. Был же шанс отправить прекрасно поющего Александра Панайотова и показать, что у нас все еще есть собственный путь, что мы не сворачиваем с него в сторону. Но мы выбрали иное. Даже для Ольги Бузовой дорога на Евровидение теперь открыта.

Мы уже больше не сможем ругать старушку Европу за женщину с бородой, ведь солист Little Big Илья Прусикин уже успел сказать, что Кончита Вурст сделала отличное шоу. Зачем мы долгие годы морочили Европе голову тем, что мы от нее отличаемся, что у нас свой особый путь, если в итоге, как та унтер-офицерская вдова, сами себя высекли? На мой взгляд, впервые стало очевидно, что единоличное решение канала по отправке участника на Евровидение себя изжило. Если мы посылаем коллектив с флагом России в руках, то хочется испытывать гордость за своих представителей, а этого не получается.

Насмешка над присоединением Крыма

Но есть и еще одна причина, почему я не буду болеть за Little Big. С чем они поедут на Евровидение? Вы, наверное, не в курсе почему либералы так радуются этому выбору? Так я вам расскажу. А смотрел ли Константин Эрнст перед отправкой от России Little Big их клип Public Enemy 2014 года? Понравилось? И это представители от России? Серьезно? Поставили дисклеймер, что мы не то имели в виду и можно смеяться над чем угодно?

Присоединение Крыма они представили в виде красного полуострова, который оказался в руках у смеющегося медведя, который потом откусывает от него кусок. А стоит ли уточнять, кого они изображают в виде клоуна, выступающего на трибуне с флагом России с вкраплением СССР и рядом стоящими грустными клоунами, которые потом вывешивают плакаты «Больше рабства», «Пусть война будет вечной» и «Правосудие отстой»? Так вот этот главный клоун ближе к финалу клипа лишь разводит руками при виде затонувшей подводной лодки. Нравится?

Вот кого мы послали на Евровидение от России. Что это за диверсия такая? Надеюсь, что это всего лишь недосмотр Константина Эрнста. Хотя за такие недосмотры обычно ответственные люди лишаются своих постов.

Поедут с песней T.I.T.S.?

Представители группы уже сообщили, что клип на песню для Евровидения еще не снят. Значит, ни одна из песен, которые уже заиграны, на конкурс не поедет. Разве что на песню T.I.T.S. еще клип не сняли, но если будет представлена она, то это вообще будет финиш. Тот же Илья уже сказал, что нас ждет «веселье». Значит, я не так уж и далек от истины в своем предположении. Может, конечно, у них в рукаве есть еще одна песня.

А ведь белорусские и украинские телезрители послали в этот раз исполнителей, которые поют на их родных языках. Да, думаю они едут не за победой, а за тем, чтобы показать свою культуру. Little Big действительно вполне могут выиграть Евровидение, а я не хотел бы, чтобы они победили от России, да еще притянули в Москву за собой весь этот «радужный европейский цирк».

«Придется болеть за Францию»

Что касается других стран, то там тоже есть на что взглянуть. Представительница Греции Стефания с хитом Superg!rl, на мой взгляд, имеет неплохие шансы на высокие места. Клип получился мощным, да и песня ему под стать.

С классическим хитом Евровидения едет Сербия. Нас ждет настоящая Hasta la vista.

У Румынии довольно сильная заявка. Группа Roxen с композицией Alcohol you.

Моя однофамилица Атена Манукян в это раз споет за Армению. Но не будем забывать, что сама она долгие годы живет в Греции.

А вот Германия в этот раз тоже неплохо подготовилась. Хотя у них, как всегда, есть преимущество: представители стран «большой пятерки» будут петь сразу в финале. Так что Бен Долич с песней Violent thing выступит всего один раз.

У Франции в этот раз прекрасная песня The best in me и очень достойный исполнитель Том Либ. Французы отличное видео сняли — прямо на Эйфелевой башне. В этот раз придется болеть за Францию. Да, возможно, она не выиграет. Не исключаю, что Том может даже и в десятку не попасть, но я всегда болею на Евровидении за голоса, а не за хайп. И уж тем более не за тех, кто высмеивает нашу страну.