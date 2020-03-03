Рашкин опроверг получение 2 млн евро от Ходорковского, но промолчал о 70 млн долларов

Москва, 3 марта. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин утверждает, что подал в суд на издание iReactor и главу попечительского совета Медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина. Поводом якобы послужил материал, в котором утверждалось, что Рашкин получил 2 млн евро от беглого олигарха Михаила Ходорковского, которые были переведены через организацию Ходорковского «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ).

Портал iReactor обратил внимание истца на то, что первоисточником информации является другое издание, которое тоже входит в «Патриот», — «Политика сегодня», а петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, хоть и является главой попечительского совета Медиагруппы, тем не менее, не имеет на редакционную политику влияния.

Кроме того, Рашкин не стал опровергать другие факты, озвученные в материале. Например, о том, что он готовится получить от Ходорковского 70 млн долларов на кампанию по срыву выборов в России, которая получила название «Нет!». А также о том, что КПРФ создала новое молодежное движение специально под юриста ФБК Любовь Соболь, которая провалилась на выборах в Мосгордуму минувшим летом и теперь намерена идти в Госдуму.

iReactor сообщает, что в настоящее время в рядах коммунистов наблюдается раскол. Некоторые члены КПРФ пытаются сорвать голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Претензии Рашкина портал воспринимает как попытку давления на журналистов.

Ранее сообщалось, что Ходорковский делает ставку на Соболь, которая намерена баллотироваться в Госдуму в 2021 году. При этом переводить деньги экс-глава ЮКОСа будет, скорее всего, через мужа Соболь Сергея Мохова. По крайней мере, именно так эта финансовая схема была организована ими летом минувшего года, когда Соболь пыталась попасть в Мосгордуму. Юристу отказали в регистрации из-за подделки подписей избирателей.