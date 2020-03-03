Мария Погребняк обвинила в гибели участников банной вечеринки блогершу Диденко

Москва, 3 марта. Жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк приняла участие в ток шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», главной темой которого стала трагедия на банной вечеринке в Москве.

28 февраля популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения в одном из банных комплексов Москвы. Участники вечеринки высыпали в бассейн около 25 килограммов сухого льда, в результате чего погибли три человека. Одним из погибших оказался супруг именинницы, который организовал шоу с сухим льдом.

Погребняк, которая также является блогером, выразила уверенность, что у Екатерины Диденко «Instagram головного мозга». По ее мнению, Диденко виновна в гибели троих человек, так как эксперимент с сухим льдом был организован «в погоне за хайпом».

«Ты должна нести ответственность за безопасность родных и близких, которых ты пригласила на день рождение! Они не должны страдать из-за того, что ты хотела хайпануть», — пояснила Погребняк.

Кроме того, блогерша напомнила, что после гибели мужа Диденко продолжает свою деятельность в Сети, а также посещает телевизионные шоу.

Стоит отметить, что сухой лед представляет собой замороженную двуокись углерода, которая при комнатной температуре быстро превращается в тяжелый углекислый газ. Углекислый газ очень негативно влияет на организм человека и является канцерогеном. Нахождение в помещении с высокой концентрацией углекислого газа может вызывать слабость, сонливость, головные боли, проблемы с концентрацией внимания, а также потерю сознания и негативные изменения в крови.