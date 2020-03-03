США объявили о намерении помочь Турции в Идлибе боеприпасами

Москва, 3 марта. США готовы предоставить Турции боеприпасы для планируемой Анкарой военной операции в сирийской провинции Идлиб, сообщил специальный представитель США по САР Джеймс Джеффри.

Джеффри и постоянный представитель США при ООН Келли Крафт посетили Турцию накануне. Они провели переговоры с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Уналом, после чего отправились в приграничную с САР провинцию Хатай.

«Мы хотим предоставить Турции поддержку боеприпасами в Идлибе», — приводит газета Sabah слова американского дипломата.

Ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля после того, как боевики увеличили свою активность в регионе. Правительственные силы Сирии возобновили операцию против террористов.

Препятствует процессу освобождения сирийских земель от боевиков Турция, которая оказывает поддержку радикалам и способствует эскалации.

Напомним, Турция и США находятся на сирийской территории незаконно. Американская сторона так же, как и турецкая поддерживает боевиков. США неоднократно заявляли о планах вывести свои войска из САР, но так и не сделали этого.