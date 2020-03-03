Найти и позаботиться: в конституции пропишут принципы адресной помощи гражданам

Президент РФ Владимир Путин накануне внес в Госдуму РФ законопроект с дополнительными поправками в конституцию. В документе, в частности, содержится предложение о необходимости закрепить в основном законе адресную социальную поддержку граждан России.

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», — норму с такой формулировкой предлагается внести в 75-ю статью конституции.

Фактически это будет означать, что помощь действительно будет поступать тем, кто в ней нуждается. Причем особое внимание будет уделено упрощению процедур получения данного вида поддержки.

«На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Ее должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются», — сказал ранее президент.

Напомним, что адресная социальная поддержка является особым видом государственной помощи и предоставляется отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам, инвалидам, многодетным и неполным семьям.

Внесенный президентом законопроект стал результатом общественного обсуждения, в котором приняли участие члены рабочей группы по поправкам в конституцию и все желающие граждане РФ.

Подчеркивается, что поправки в основной закон будут внесены исключительно после подведения итогов Общероссийского голосования. По словам президента, именно народ России окончательно решит судьбу главного документа страны. Для того, чтобы каждый смог выразить свое мнение и принять участие в главном событии 2020 года, голосование назначено на 22 апреля — рабочий день, который специально объявят выходным.