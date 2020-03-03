Киев, 3 марта. Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона «Айдар», бывшего депутата Рады Сергея Мельничука.

Бывший командир националистического батальона «Айдар» был задержан на границе Греции и Болгарии 1 марта. Задержание было произведено по запросу России.

Боевики националистического батальона принимали участие в гражданской войне в Донбассе на стороне Киева. В докладах ООН и ОБСЕ отмечается причастность «Айдара» к многочисленным убийствам, изнасилованиям, пыткам, похищениям людей и кражам. Ранее о преступлениях Мельничука рассказал советник главы ЛНР и представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник, сообщает НА «Харьков».

«Это руководитель абсолютного бандформирования, которое занималось как раз мародерством, насилием, системными грабежами. Они содержали целый ряд несанкционированных тюрем, в которых откровенно издевались над большим количеством людей. У них даже есть целый список собственных кладбищ», — заявил Мирошник в программе «Открытый эфир».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что Мельничук ранее в эфире телеканала с гордостью рассказывал, как силовики из его батальона совершали массовые преступления против жителей Донбасса, занимались мародерством, шантажом, вымогательством и грабежом, похищали людей. Теперь же пришло время отвечать за преступления, констатировал Азаров.

В день суда перед офисом президента Украины в Киеве прошли пикеты украинских националистов. Радикалы потребовали от киевских властей вмешаться в дело Мельничука. Украинские националисты боятся оказаться в тюрьме за преступления в Донбассе. По их словам, в аналогичной ситуации могут оказаться все украинские силовики, которые принимали участие в АТО в Донбассе.