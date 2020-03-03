Директор Ротару отреагировал на слухи об уходе певицы со сцены

Москва, 3 марта. Директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров опроверг сообщения об уходе звезды со сцены. При этом он уточнил, что артистке сложно давать сольные концерты.

Лавров, комментируя слухи о завершении карьеры Ротару, указал, что певица дает концерты, но в основном это заказные. По его словам, исполнительнице сложно работать на кассовый концерт.

«Посмотрите, сколько ей лет! В этом возрасте два часа на сцене — сложно. Но пока она прощаться не собирается. Если бы она объявила о прощании со сценой, можно было бы устраивать стадионный тур по стране», — подчеркнул представитель артистки в беседе с Sobesednik.ru.

Он также напомнил, что 72-летняя звезда недавно была на «Песне года» в Германии, потом выступала в Казахстане. Лавров добавил, что появление таких звезд, как Ротару и Алла Пугачева, говорит о качестве концерта. По его словам, когда организаторы хотят показать высокий уровень концерта, они приглашают Ротару.

В конце прошлого года украинская исполнительница выступила в Москве на концерте «Легенды Ретро FM». Композитор Игорь Корнелюк, комментируя выступление артистки, заявил, что ее выступление было блестящим. По его словам, с годами Ротару не меняется и выглядит все так же молодо.

Звезда также выступила в эфире новогодней программы «Голубой огонек», исполнив песню «Сердце ты мое».