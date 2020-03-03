МИД РФ считает недопустимым существование террористического анклава в Идлибе

Москва, 3 марта. Ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной, и ни у кого нет решения, которое бы устроило всех. Об этом во вторник заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Если бы мы знали решение, оно давно было бы найдено, но в данной ситуации решения, которое устраивает всех, пока нет, и никто посоветовать не может. Хотя все понимают, что террористический анклав, который там существует, недопустим», — отметил он в интервью РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на то, что в иностранной прессе уже появились сообщения, в которых «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс террористических группировок, возглавляемый запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1) называют «сирийской оппозицией», воюющей с правительственными силами Сирии. По словам Сыромолотова, это еще один шаг на пути к оправданию терроризма.

Замминистра иностранных дел РФ заявил, что вопрос невыполнения Турцией взятых на себя обязательств по Идлибу (страна должна размежевать террористов и сирийскую оппозицию, а также организовать разведение сил) поднимается каждый день. Он не исключил, что эта тема войдет в повестку переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, что ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля, когда боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской правительственной армии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате погибло 36 турецких военных, которые оказались среди боевиков. После этого турецкие власти заявили, что больше не будут сдерживать поток сирийских беженцев, направляющийся из Сирии в Европу.

1 Организация запрещена на территории РФ.