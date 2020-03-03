Крымский депутат Аксенов назвал причину обмеления водохранилищ на полуострове

Украинские СМИ сообщили о якобы надвигающейся экологической катастрофе в Крыму из-за обмеления Тайганского водохранилища. Однако депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов развеял эти слухи и сообщил, что подобные природные явления бывают на полуострове раз в пять лет.

По информации украинских изданий на Тайганском водохранилище в Крыму может произойти экологическая катастрофа. Журналисты рассказали, что за последнее время водохранилище очень сильно обмелело, так, что даже на некоторых участках образовались острова.

Член движения «Свободный Крым» Решад Меметов считает, что такая же судьба через какое-то время якобы может постичь находящееся неподалеку Белогорское водохранилище, которое станет основным источником воды.

Объективную оценку ситуации на полуострове дал член комитета Государственного совета Крыма по экологии и природным ресурсам Валерий Аксенов.

«Те, кто мечтает об этом, делают глубокую ошибку. Дело в том, что у нас есть инженерные службы и специалисты по воде. Сегодня они решают вопрос по заполнению этих водохранилищ за счет подземных источников, которые есть. Катастрофы никакой нет», — сказал Аксенов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Крымский парламентарий рассказал, что недавно общался с представителем местного водоканала, который проводит серьезную модернизацию сетей.

«В мае они заканчивают монтаж линии из водохранилища. Дополнительно в Симферополь будет поступать 80 тысяч кубов воды в сутки», — сообщил депутат.

При этом нынешняя ситуация с обмелением водохранилищ не является чем-то необычным и происходит с периодичностью раз в пять лет, говорит Аксенов.

«На сегодняшний день есть небольшая проблема. Она связана с тем, что нет дождя. В Крыму это раз в пять лет повторяется. Так что здесь у страха глаза велики. Поэтому я не думаю, что здесь нужно истерить. Власти, во всяком случае, к неприятностям готовятся, чтобы их не было», — добавил политик.

Ранее экс-депутат Рады Андрей Сенченко похвастался, как «обманул россиян» с продажей воды для Крыма. По его словам, он поставил в районе канала таблички «Идет строительство узла учета воды». Фото этих табличек попали в крымские СМИ. И на полуострове решили, что украинцы будут продавать воду Крыму.