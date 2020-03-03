Успехи покинувшего пост Саламе можно пересчитать по пальцам одной руки

Гасан Саламе, накануне покинувший должность спецпосланника Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержке в Ливии, за почти три года своей работы стал символической фигурой ливийского кризиса.

Деятельность ООН на территории североафриканской страны, стартовавшая с благословления натовских бомбардировок в 2011 году и дальнейших попыток выстроить подконтрольную внешним силам государственность, потерпела крах на всех фронтах. Заявленные базовые ценности организации обесценились вооруженным вторжением в Ливию, которое стало отправной точкой затяжных военных конфликтов при участии множества иностранных государств и международных террористических сетей. Назначение в июне 2017 года Гасана Саламе на пост главы миссии ООН не принесло Ливии облегчения.

Сомнительные начинания

Получивший образование в Париже и ставший знаковой фигурой в академических кругах во время руководства Парижской школой международных отношений, Саламе сделал головокружительную дипломатическую карьеру. Он занимал высшие государственные посты в родном Ливане, в том числе пост министра культуры и старшего советника в парламенте. Тем более странным и вызывающим вопросы кажется тот факт, что после его активного продвижения в ООН, Ливан не поддержал его выдвижения в кандидаты на пост главы организации.

Оставляя за скобками успехи в Ираке, Тунисе, Мьянме, где Саламе работал от ООН, и неприятие его фигуры в родном Ливане, можно отметить следующее. За время своей работы в Ливии Саламе стал медиазвездой. Перечисление его многочисленных командировок и проведенных конференций по урегулированию может занять тома дипломатических хроник. При этом конкретные результаты можно перечислить по пальцам одной руки. За время его работы укрепилась линия исключительного взаимодействия международного сообщества с Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи, в отличие от других регионов страны и ключевых игроков.

В лице Саламе ООН, ранее прикрывавшая интервенцию в Ливию, теперь легитимизовала стабильность цепочки: Национальная нефтяная корпорация — Центральный банк Ливии — ПНС — международные игроки (ведущие мировые державы, европейские банки). То, что власть ПНС в Триполи опирается на бандформирования, никого не беспокоило: их просто включили в состав МВД в 2018 году.

Истекающий срок легитимности ПНС согласно Схиратским соглашениям 2015 года создал необходимость предпринимать некие меры. Тогда усилиями Саламе извне начала готовиться национальная ливийская конференция, которая должна была состояться в апреле 2019 года в Гадамесе. Ее формат вызвал бурю возмущения в ливийском обществе, так как она должна была определить процесс создания конституции и проведения выборов на высшие государственные посты. При этом на нее не были приглашены ключевые политические фигуры Киренаики и Феццана. В целом, состав участников скрывался. А попытки проведения параллельных совещаний племен приводили к арестам их активистов.

Защитник террористов

Многочисленные перелеты и встречи Гасана Саламе во время начавшегося противостояния у Триполи также не привели к ощутимым результатам. Так, объявленный им трехэтапный план по урегулированию, широко растиражированный в СМИ (перемирие, конференции по урегулированию на международном и национальном уровнях), не воплотили в жизнь. Перемирие не состоялось при участии ООН. Его через несколько месяцев, уже в 2020 году, реализовала Москва.

Международные переговоры по Ливии провели без участия ливийцев, и никаких конкретных механизмов, кроме декларативного «за все хорошее, против всего плохого», не предложили. Говорить о возможности дискуссии в самой Ливии не приходится, потому что там к концу 2019 года конфликт нарастал в геометрической прогрессии. Этому весьма способствовала интервенция Турции, которая в обход эмбарго ООН начала поставлять ПНС вооружение и наемников под присмотром регулярных частей турецкой армии. Впоследствии это официально признал Государственный департамент США.

Почему спецпосланник ООН покрывал все это время Анкару? Международные СМИ объясняют это его ангажированностью «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в РФ), чью риторику можно отследить в словах Саламе. Несмотря на то, что сам представитель ООН номинально христианин, это не мешало ему пытаться играть на поле мусульманских противоречий. Защитить незаконно задержанных в Триполи российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана он также оказался неспособен. 19 января в Берлине он даже убежал от российского общественного деятеля Александра Малькевича, задавшего вопрос о судьбе социологов, уже почти год удерживаемых без предъявления обвинений.

Долгожданное свержение

Обострение криминогенной обстановки, эскалация конфликта, военная интервенция, нарушение оружейного эмбарго ООН стали ключевыми достижениями спецпредставителя международной организации в Ливии Гасана Саламе на своем посту, что очередной раз доказывает, что родство с богатыми алмазодобывающими семьями, связи с террористическими сетями, политическое и финансовое содействие со стороны крупных региональных держав — не являются залогом успеха. Для разрешения кризиса в Ливии нужны политическая воля, глубокое понимание внутренней ситуации и тесное взаимодействие с ливийцами, к которому ООН не прибегала уже 9 лет.