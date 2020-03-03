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Успехи покинувшего пост Саламе можно пересчитать по пальцам одной руки

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Успехи покинувшего пост Саламе можно пересчитать по пальцам одной рукиГасан Саламе, накануне покинувший должность спецпосланника Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержке в Ливии, за почти три года своей работы стал символической фигурой ливийского кризиса.

Деятельность ООН на территории североафриканской страны, стартовавшая с благословления натовских бомбардировок в 2011 году и дальнейших попыток выстроить подконтрольную внешним силам государственность, потерпела крах на всех фронтах. Заявленные базовые ценности организации обесценились вооруженным вторжением в Ливию, которое стало отправной точкой затяжных военных конфликтов при участии множества иностранных государств и международных террористических сетей. Назначение в июне 2017 года Гасана Саламе на пост главы миссии ООН не принесло Ливии облегчения.

Сомнительные начинания

Получивший образование в Париже и ставший знаковой фигурой в академических кругах во время руководства Парижской школой международных отношений, Саламе сделал головокружительную дипломатическую карьеру. Он занимал высшие государственные посты в родном Ливане, в том числе пост министра культуры и старшего советника в парламенте. Тем более странным и вызывающим вопросы кажется тот факт, что после его активного продвижения в ООН, Ливан не поддержал его выдвижения в кандидаты на пост главы организации.

Успехи покинувшего пост Саламе можно пересчитать по пальцам одной руки

Оставляя за скобками успехи в Ираке, Тунисе, Мьянме, где Саламе работал от ООН, и неприятие его фигуры в родном Ливане, можно отметить следующее. За время своей работы в Ливии Саламе стал медиазвездой. Перечисление его многочисленных командировок и проведенных конференций по урегулированию может занять тома дипломатических хроник. При этом конкретные результаты можно перечислить по пальцам одной руки. За время его работы укрепилась линия исключительного взаимодействия международного сообщества с Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи, в отличие от других регионов страны и ключевых игроков.

В лице Саламе ООН, ранее прикрывавшая интервенцию в Ливию, теперь легитимизовала стабильность цепочки: Национальная нефтяная корпорация — Центральный банк Ливии — ПНС — международные игроки (ведущие мировые державы, европейские банки). То, что власть ПНС в Триполи опирается на бандформирования, никого не беспокоило: их просто включили в состав МВД в 2018 году.

Успехи покинувшего пост Саламе можно пересчитать по пальцам одной руки

Истекающий срок легитимности ПНС согласно Схиратским соглашениям 2015 года создал необходимость предпринимать некие меры. Тогда усилиями Саламе извне начала готовиться национальная ливийская конференция, которая должна была состояться в апреле 2019 года в Гадамесе. Ее формат вызвал бурю возмущения в ливийском обществе, так как она должна была определить процесс создания конституции и проведения выборов на высшие государственные посты. При этом на нее не были приглашены ключевые политические фигуры Киренаики и Феццана. В целом, состав участников скрывался. А попытки проведения параллельных совещаний племен приводили к арестам их активистов.

Защитник террористов

Многочисленные перелеты и встречи Гасана Саламе во время начавшегося противостояния у Триполи также не привели к ощутимым результатам. Так, объявленный им трехэтапный план по урегулированию, широко растиражированный в СМИ (перемирие, конференции по урегулированию на международном и национальном уровнях), не воплотили в жизнь. Перемирие не состоялось при участии ООН. Его через несколько месяцев, уже в 2020 году, реализовала Москва.

Успехи покинувшего пост Саламе можно пересчитать по пальцам одной руки

Международные переговоры по Ливии провели без участия ливийцев, и никаких конкретных механизмов, кроме декларативного «за все хорошее, против всего плохого», не предложили. Говорить о возможности дискуссии в самой Ливии не приходится, потому что там к концу 2019 года конфликт нарастал в геометрической прогрессии. Этому весьма способствовала интервенция Турции, которая в обход эмбарго ООН начала поставлять ПНС вооружение и наемников под присмотром регулярных частей турецкой армии. Впоследствии это официально признал Государственный департамент США.

Почему спецпосланник ООН покрывал все это время Анкару? Международные СМИ объясняют это его ангажированностью «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в РФ), чью риторику можно отследить в словах Саламе. Несмотря на то, что сам представитель ООН номинально христианин, это не мешало ему пытаться играть на поле мусульманских противоречий. Защитить незаконно задержанных в Триполи российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана он также оказался неспособен. 19 января в Берлине он даже убежал от российского общественного деятеля Александра Малькевича, задавшего вопрос о судьбе социологов, уже почти год удерживаемых без предъявления обвинений.

Успехи покинувшего пост Саламе можно пересчитать по пальцам одной руки

Долгожданное свержение

Обострение криминогенной обстановки, эскалация конфликта, военная интервенция, нарушение оружейного эмбарго ООН стали ключевыми достижениями спецпредставителя международной организации в Ливии Гасана Саламе на своем посту, что очередной раз доказывает, что родство с богатыми алмазодобывающими семьями, связи с террористическими сетями, политическое и финансовое содействие со стороны крупных региональных держав — не являются залогом успеха. Для разрешения кризиса в Ливии нужны политическая воля, глубокое понимание внутренней ситуации и тесное взаимодействие с ливийцами, к которому ООН не прибегала уже 9 лет.

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