В Совфеде предложили бесплатно выдавать медицинские маски во время эпидемий

Москва, 3 марта. Медицинские маски во время эпидемий вирусных заболеваний необходимо пускать не в розничную торговлю, а безвозмездно выдавать через поликлиники и органы МЧС. С таким предложением выступил член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

По мнению сенатора, такие меры позволят избежать спекуляций. Именно из-за недобросовестных предпринимателей любое количество масок, поступающих в аптеки в период эпидемий, не может покрыть потребности населения.

Круглый объяснил, что спекулянты массово скупают медицинские изделия, создают искусственный дефицит, а после продают по завышенным ценам.

«В период ажиотажа идет масса контрафакта», — констатировал сенатор в комментарии «Парламентской газете».

Член Совета Федерации считает, что на фоне эпидемий бесплатная выдача масок населению необходима.

Недавно неравнодушный житель подмосковного города Серпухов лишился полмиллиона, пытаясь помочь жителям охваченного коронавирусом Китая. Мужчина хотел отправить китайцам медицинские маски, но столкнулся с мошенниками.

Накануне в Государственную думу внесли законопроект, направленный на борьбу с завышением цен в аптеках. На фоне распространения коронавируса по миру в некоторых регионах России граждане пожаловались на увеличившуюся стоимость медицинских масок.

Как объяснил гендиректор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев, все дешевые изделия были скуплены Китаем и вывезены из страны, остальные маски стали раскупать спекулянты. В РФ таким образом остались только дорогостоящие средства защиты, причем завышение цены, по его словам, происходит еще на уровне производства и закупки.