Ходорковский завел в Эстонии фирмы-однодневки, с помощью которых отмывал миллионы евро

Москва, 3 марта. Беглый олигарх Михаил Ходорковский ликвидирует эстонские компании, которые получали финансирование на миллионы евро.

Фирма Open Press, учредила которую британская Hanover 16 Limited во владении Ходорковского, проходит процедуру ликвидации. Дело в том, что ее британского учредителя преследуют кредиторы. Сообщается, что только на конец 2018 года она задолжала 620 707 евро. Возможно, из-за размера долга и был выбран путь самоустранения.

Исчезновение Open Press, по логике, означает и вероятное исчезновение интернет-издания «Открытые медиа», поскольку последним от имени владельца управляла эстонская фирма. Как объяснила главред портала Юлия Ярош, Ходорковский для удобства лично выбрал такую форму руководства.

Однако на деле «Открытые медиа» могут спокойно продолжить свою работу: портал попросту могут передать другому управляющему. Как сообщает RT, в Эстонии было зарегистрировано сразу несколько подконтрольных бизнесмену фирм, которые получали крупное финансирование, исчислявшееся миллионами евро.

Эксперты полагают, это все эти компании — однодневки, которые созданы специально для оптимизации налогообложения. А то, что они зарегистрированы в Эстонии, можно объяснить тем, что именно в этой прибалтийской стране произошел крупнейший в европейской истории скандал, связанный с отмыванием денег.

«Open Press — всего лишь часть большой экосистемы «по относительно легальному спонсированию различных персон», — объяснил политолог Александр Асафов.

Он уточнил, что одни проекты за ненадобностью закрываются, а другие открываются, в целом этот процесс называется «оптимизацией финансовых схем в связи с возникновением сложных ситуативных задач».

Поэтому не исключено, что на реорганизации в рядах «либеральных» СМИ Ходорковского пошли из-за неэффективной деятельности и чрезмерных затрат на медиапроекты.

После бегства из России Ходорковский создал и купил несколько крупных средств массовой информации, которые контролируются через лояльных функционеров и исполнителей и продвигают идеи олигарха, представляя его своеобразную информационно-пропагандистскую империю. Зарегистрированное за рубежом издание «Открытые медиа» — это ее часть и перерожденная версия медиапроекта «Открытая Россия», который в РФ был признан нежелательным. Оно известно «расследованиями», в центре которых традиционно оказываются известные российские политики и чиновники.