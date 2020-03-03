Рассматривающий дело MH17 суд Нидерландов ввел ограничения из-за коронавируса

Амстердам, 3 марта. Суд Нидерландов, который рассматривает дело о крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17), не будет пускать в зал людей, у которых есть хотя бы малейшие признаки простуды. Следующее заседание состоится 9 марта, сообщает агентство Reuters.

Ограничительные меры, предпринятые судом, связаны с эпидемией китайского коронавируса нового типа COVID-19, который вызывает пневмонию. Инфекция передается воздушно-капельным путем и нередко приводит к летальному исходу.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре прошлого года. За три месяца зараза успела распространиться по всему миру, затронув и Нидерланды. Количество зараженных в европейской стране достигло уже 18 человек. На сегодняшний день общее количество инфицированных составляет 90,8 тыс. человек. 3,1 тыс. человек погибли.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.