Миро рассказала, как «неутешная вдова» Диденко зарабатывает на смерти мужа

Москва, 3 марта. Потерявшая мужа и друзей Instagram-блогер Анастасия Диденко приняла участие в передаче Первого канала и за 1,2 млн рублей поведала подробности смертельной вечеринки в бане, чем возмутила блогера Елену Миро.

По мнению писательницы, Диденко повела себя как самая настоящая «инстасамка»: наложила программную маску на предварительно накрашенное лицо, вела прямые эфиры в сторис, торговалась с Первым каналом и «Россией», выбирая, кто больше заплатит. В итоге, по данным Миро, Первый смог перекупить «неутешную вдову» у Андрея Малахова за 1,2 млн рублей, но шоумен не растерялся и пригласил родственников и друзей.

«Все финансовые переговоры состоялись еще в субботу, на следующий день после трагедии в бане», — утверждает Елена в своем блоге в ЖЖ.

После этого Миро задалась непростым вопросом, кто в данной ситуации поступает более аморально: Диденко или телеканалы.

«Кто тут хуже: Диденко или Малахов? Instagram или Первый государственный канал?» —поинтересовалась она у своих подписчиков.

Тут же Миро напомнила, что в аморальности обычно обвиняют соцсети и весь Интернет: «Мол, нет тут ни норм, ни правил. Один хайп, беспредел, разложение моральных устоев».

«Однако в качестве альтернативы, нам всегда предоставляется телевидение», — заметила она.

Блогер обратила внимание, что пока «весь Интернет, все соцсети осуждали инстасамку Диденко, <…> телевидение торговались с самкой, чтобы урвать ее к себе на канал». Поэтому сама Елена убеждена, что гораздо аморальнее телевидение, и вишней на этом «телеторте» стала вдова, провизор Екатерина Диденко.

«Мужа закопать не успела, а уже торгует своей мордой в эфире. <…> Но если в Интернете есть еще приличные люди, то на телевидении их попросту нет», — заключила Миро.

Напомним, трагедия произошла 28 февраля, когда Екатерина Диденко праздновала свой день рождения в одном из банных комплексов на юге Москвы. Из-за использования сухого льда в бассейне три человека погибли и еще четверо попали в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Когда на место происшествия прибыли полицейские, два человека уже были умерли, муж Екатерины Валентин умер в больнице.