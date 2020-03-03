В ДНР прокомментировали вещание украинского телеканала в Донбассе

Информационная война входит в новую фазу — для агитации жителей народных республик Донбасса создали целый телеканал, который будет агитировать за Украину. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Украина вещает

С 1 марта в тестовом режиме началась работа украинского развлекательно-информационного телеканала «Дом», который ведет вещание на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметила и. о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, главной целью телеканала является возвращение жителей народных республик в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

«54% на оккупированных территориях (так на Украине называют территории ДНР и ЛНР, которые Киев не контролирует. — Прим. ФАН) не имеют доступа к украинским телеканалам, а 43% — к украинским сайтам», — сказала Островская.

«Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих «голубых экранах» что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверение в лучшем будущем», — сказала она.

Информационная война

Как отметил Владислав Бердичевский, пока Донецкую и Луганскую народные республики продолжают обстреливать, «95 квартал» по телевизору президенту Украины Владимиру Зеленскому не поможет.

«Информационная война входит в новую фазу — для агитации жителей народных республик Донбасса создали целый телеканал, который будет агитировать за Украину. Однако граждан ДНР и ЛНР с гораздо большим успехом агитируют постоянные обстрелы, которые никто прекращать не собирается. Иногда складывается ощущение, что политтехнологи и пиарщики из команды Зеленского просто издеваются над людьми из своей целевой аудитории. Видимо, они воображают, что под огнем украинской артиллерии программы «Квартал 95» буквально заразят зрителей этого шоу культурной, общественной и политической украинской повесткой», — прокомментировал Владислав Бердичевский.

По мнению депутата, Зеленскому и его подручным давно пора заняться не распиливанием средств, которые их заокеанские спонсоры выделили на информационную войну с ДНР и ЛНР, а выполнением Минских соглашений.

«Но этого, судя по всему, мы от них не дождемся», — заключил Владислав Бердичевский.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране.