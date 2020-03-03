Суд в Греции освободил экс-командира батальона «Айдар»

Киев, 3 марта. Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона «Айдар» и бывшего депутата Рады Сергея Мельничука. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского Союза», — написал он в Facebook.

Бывший командир националистического батальона «Айдар» был задержан на границе Греции и Болгарии 1 марта. О случившемся он рассказал на своей странице в Facebook. Он уточнил, что задержание было произведено по запросу России. Экс-депутат Верховной рады попросил сотрудников украинского посольства выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Он добавил, что в отделении находится вместе с женой и сыном.

Басманный суд еще в 2014 году выдал санкцию на заочный арест Мельничука. В том же году был сформирован батальон «Айдар». Его создали на базе «Самообороны Майдана» и запрещенной в России организации «Правый сектор»1.

Боевики националистического батальона принимали участие в гражданской войне в Донбассе на стороне Киева. Многочисленные преступления членов «Айдара» нашли отражение в докладах ООН и ОБСЕ. Среди их преступлений убийства, изнасилования, пытки и жестокое обращение, похищения людей, кражи и многое другое.

1 Организация запрещена на территории РФ.