«Пионер перформанса» Улай умер в Словении

Любляна, 3 марта. Известный немецкий художник Франк Уве Лайсипен скончался в Словении в возрасте 76 лет.

Одного из самых ярких мастеров концептуализма Европы знали под псевдонимом Улай. Он получил всемирную известность благодаря сотрудничеству с сербской художницей Мариной Абрамович.

Улай и Марина в 1988 году презентовали перформанс «Влюбленные» на Великой китайской стене. Другая удачная серия работ — коллажи его лица с лицами разных женщин.

В 2011 году медики диагностировали у художника рак. Тремя годами позднее Улай заявил прессе, что ему удалось победить коварную болезнь.

Улая называли «пионером перформанса», человеком, который создавал новые смыслы в искусстве. Вместе с Абрамович они заставили зрителей пересмотреть свое отношение к пространству и времени (серия одноименных перформансов).

Сербская художница написала в Instagram, что искусство и наследие Улая останется в вечности.