Порошенко объяснил, почему его сын танцевал с Face под крики «русские в Лондоне»

Киев, 3 марта. Бывший президент Украины прокомментировал выходку своего 19-летнего сына на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

В феврале в Сети появилось видео, на котором юноша, похожий на сына Порошенко Михаила, вышел на сцену во время концерта Face в Лондоне. После чего хип-хоп исполнитель крикнул «русские в Лондоне», и молодые люди стали танцевать под музыку. Позднее выяснилось, что на концерте был младший сын пятого президента Украины.

Порошенко, пытавшийся не комментировать участие сына в концерте российского певца, все же поддался на расспросы журналистов. Лидер «Европейской солидарности» объяснил, что его ребенок уже взрослый и вправе сам выбирать, какие мероприятия посещать.

По словам экс-главы государства, он не знает «рокера» Face. Но при этом, судя по всему, Порошенко знаком со взглядами звезды рэп-культуры России.

«Какой-то рокер — я его не знаю — выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым – Украина <…> и поддерживает российскую оппозицию. <…> Вы считаете, что он (Михаил) маленький мальчик, (чтобы) у меня спрашивать разрешения?» — сказал бывший украинский лидер в интервью «Радио Свобода».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на законность воссоединения Крыма и РФ, Украина считает полуостров «своим» и регулярно заявляет о планах «вернуть» крымские земли. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.