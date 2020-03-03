Малькевич заявил о необходимости предавать огласке имена распространителей фейков в Сети

Москва, 3 марта. Российские соцсети захлестнула волна фейковых новостей о «массовом распространении коронавируса» в Москве.

Международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB проанализировала данную ситуацию, обнаружив около 10 тысяч фейковых сообщений о «коронавирусе в Москве». По данным Роспотребнадзора, в настоящее время на территории России зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом.

Волна фейковых новостей о коронавирусе напоминает ситуацию, которая возникла в 2018 году после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», когда в соцсетях распространялась недостоверная информация об инциденте. После этого в России был принят закон о фейковых новостях, который предусматривает крупные штрафы за распространение недостоверной информации.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, закон о фейковых новостях требует доработки, так как он практически неприменим в реальной жизни.

«В основном он регулирует деятельность легальных СМИ, мы не знаем никаких историй или кейсов о том, как были наказаны анонимные блогеры, запускающие фейки. Мы считаем, что закон нужно менять», — пояснил он.

Малькевич выразил уверенность, что все причастные к распространению недостоверной информации должны быть деанонимизированы. По его словам, необходимо раскрывать личности распространителей фейков. При этом судебные процессы над сетевыми злоумышленниками должны проходить в открытом режиме, передает «Политика Сегодня».

«К сожалению, некоторые чиновники пишут друг другу справки и отчеты. Если в справке написано, что «закон работает» и «виновные будут наказаны», то некоторые люди в это верят», — добавил Малькевич.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал действовать более жестко в отношении распространителей фейков. По его словам, необходимо временно ввести смертную казнь за распространение недостоверной информации о коронавирусе в России.