Бывшего главу ДНР Трапезникова избрали сити-менеджером Элисты

Элиста, 3 марта. Бывший глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Трапезников избран на должность сити-менеджера Элисты. Голосование состоялось во вторник на внеочередном заседании Элистинского городского собрания. Об этом сообщил председатель городского собрания Николай Орзаев.

«Сегодня на внеочередном заседании Элистинского городского собрания Дмитрий Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года, избран на пост сити-менеджера города», — заявил Орзаев.

Участие в открытом голосовании приняли 23 депутата, из них 19 проголосовали за Трапезникова. Помимо экс-главы ДНР на должность претендовали заместитель главы администрации Элисты Церен Шургучеев, пенсионер МВД Санл Эрендженов и пенсионерка, индивидуальный предприниматель Валентина Эрдниева. После голосования с Трапезниковым будет заключен контракт, он приступит к обязанностям в среду, 4 марта.

В ноябре прошлого года в Калмыкии был принят закон об избрании главы города из состава представительного органа власти. Кроме того, глава города также исполняет полномочия председателя горсобрания. При этом главу администрации города назначает Элистинское горсобрание. Таким образом, должность главы города была фактически разделена.

Напомним, после убийства 31 августа 2018 года главы ДНР Александра Захарченко Трапезников стал исполняющим обязанности главы республики. Однако 7 сентября его сменил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, который позднее победил на выборах. С сентября 2019 года Трапезников исполнял обязанности сити-менеджера Элисты. Глава Калмыкии Бату Хасиков поддержал кандидатуру Трапезникова, выразив уверенность в том, что бывший и. о. главы ДНР проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем Элисты.