Донбасс, 3 марта. Силы ООС проводят массированные обстрелы ДНР и ЛНР. Во время постановочного обстрела ВСУ ранен мирный житель. Украинские силовики гибнут на минах и целенаправленно стреляют в гражданских. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армия Украины продолжает накалять обстановку на линии разграничения. За минувшие сутки территории населенных пунктов ЛНР и ДНР подверглись обстрелам 31 раз. В ЛНР из минометов, пулеметов и боевых машин пехоты обстреляны Голубовское, Березовое, Донецкий и Логвиново. В ДНР в зону обстрелов вошли Горловка, Ясиноватая, Донецк, Саханка и другие населенные пункты. Огонь открывался из 120-мм и 82-мм минометов, работала также дальнобойная 122-мм артиллерия. Обстрелы велись из гранатометов и стрелкового вооружения.

Во время постановочного обстрела ВСУ ранена женщина

Народная милиция ДНР в понедельник выступила с экстренным сообщением о том, что рядом с передовыми позициями 28-й механизированной бригады ВСУ в Красногоровке (к западу от Донецка) отмечено прибытие журналистов украинских телеканалов и пресс-службы штаба силовой операции (штаба ООС). Для создания «красивой картинки» об обстрелах «террористами» украинских позиций военнослужащие ВСУ открыли огонь по нейтральной территории из 120-мм минометов.

Часть выпущенных снарядов упала на позиции ВСУ. Одна мина попала в жилой сектор Красногоровки, в результате чего была ранена местная жительница 1946 года рождения. В дальнейшем обстрел продолжился по поселку Славное на украинской территории. Таким образом, очередная провокация украинской стороны обернулась ранением гражданского лица. Стоит отметить, что сама цель провокации также была достигнута — Киев получил повод обвинить ДНР. Практически все украинские СМИ написали об этой «агрессии».

В подразделениях ВСУ проводятся проверки

Разведка ДНР получила данные о том, что в 57-ю мотопехотную бригаду ВСУ едет проверка из Минобороны Украины. Комиссию возглавит генерал Попко. Комиссия будет работать над жалобой силовиков на несоответствующий уровень тылового обеспечения. В жалобе указано, что форменная одежда, постель и спальные мешки выдаются либо бывшие в употреблении, либо поступившие от волонтеров. При этом половина личного состава постоянно болеют простудными заболеваниями, которые часто перетекают в воспаление легких.

Еще одна проверка проводится в 128-й горно-штурмовой бригаде. Инициировала ее Военная служба правопорядка. Проверяющие расследуют чрезвычайное происшествие от 28 февраля, когда один из солдат бригады получил ожоги средней степени. Причиной травмирования стал разрыв самодельного самогонного аппарата, расположенного между блиндажами. Аппарат установили под непосредственным руководством командира взвода и офицера-воспитателя, которые реализовывали «огненную воду» личному составу, развозя ее на служебном транспорте по подразделениям.

Небоевые потери ВСУ

По сообщению пресс-службы Народной милиции ЛНР, в расположении 59-й мотопехотной бригады в районе поселка Луганский произошел подрыв двух военнослужащих на взрывном устройстве. С ранениями их доставили в госпиталь. Во время проведения проверки рядом с местом взрыва был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Материалы дела передали в СБУ. Пострадавшим силовикам предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

На позициях 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, вблизи села Нижнетеплое Луганской области, военный автомобиль наехал на противотанковую мину. От взрыва погиб водитель, два сержанта получили осколочные ранения. Сослуживцы, которые пытались спасти раненых, также подорвались на мине. Комбриг Котенко, скрывая правду, доложил в штаб о пяти боевых потерях в результате обстрела, якобы произведенного луганчанами.

В зоне ООС гибнут мирные жители

Представитель оборонного ведомства луганчан Яков Осадчий рассказал о двух случаях гибели и ранений мирных жителей ЛНР. Вблизи села Николаевка на мине, установленной нацбатами, подорвались двое мирных жителей. Оба мужчины с травмами доставлены в больницу Луганска.

Во втором случае люди пострадали во время обстрела села Сокольники. Снаряд ВСУ попал в гражданскую машину, в которой находились местные жители. Один из них погиб, а второй ранен. Огонь велся солдами 130-го разведбатальона ВСУ из противотанкового ракетного комплекса. Движущийся по автодороге гражданский УАЗ являлся основной целью стрелков. Батальон входит в состав 93-й бригады ВСУ.