«ВКонтакте» игнорирует требования закона. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Российская фем-активистка просит государственной защиты из-за многочисленных угроз в интернете, а школьник из Нью-Йорка смог обмануть выборную энциклопедию и зарегистрировать выдуманного кандидата в конгресс США. Об этом и не только журналист Александр Малькевич расскажет в программе «Слово на свободе».

Журналистка Залина Маршенкулова просит обеспечить ей госзащиту.

Залина Маршенкулова просит обеспечить ей государственную защиту. Залина — журналистка и фем-активистка. Ведет telegram-канал, посвященный нарушению прав женщин. Блогерша просит обеспечить ей государственную защиту. Конечно, этого не будет. Залина же была автором идеи «креативной» рекламы про спортивный бренд, где звучал слоган «Слезь с иглы мужского одобрения и заберись на мужское лицо». Сейчас она беременна и пишет о том, что ей угрожают в интернете избиением, изнасилованием, обливанием кислотой, в соцсетях распространяют ее фейковые цитаты. И мы приходим к тому, о чем я публично уже говорил на разных площадках: у нас не работают законы вообще. Да, есть статья 119 УК РФ «Угроза убийством», она не работает. А уж в части интернета она не работает вообще. У нас огромный пласт жизни никак не регулируется законодательством, также, как и фейки.

Школьник из Нью-Йорка зарегистрировал выдуманного кандидата в Конгресс США

По поводу фейков, и как на них ведутся даже серьезные структуры. 17-летний школьник из Нью-Йорка зарегистрировал в Twitter полностью выдуманного кандидата в Конгресс США, назвал ее Эндрю Уолз, и ни соцсети, ни специальная организация подвоха не заметили. То есть школьник стал выступать в роли этого выдуманного политика. Написал, что он бизнес лидер, республиканец и защитник прав студентов. Фото сгенерировал искусственный интеллект.

Существует некоммерческая организация Ballotpedia в Америке — энциклопедия, связанная с выборами, там следят за теми, кто собирается баллотироваться, участвовать в политической жизни страны. Ballotpedia и Twitter обменялись информацией, и этому аккаунту даже поставили галочку, верифицировали его. Факт остается фактом, все эти верификации — фейк, дутый мыльный пузырь.

Старые провокационные истории о Берни Сандерсе всплывают наружу

Американские выборы. Традиционные праймериз Демократической партии США. Как же мочат старика Берни Сандерса. Ему 79 лет в этом году, он бодр и хочет стать, как минимум, кандидатом в президенты США. Столько вытащили грязи про Сандерса, даже его какие-то его условно юношеские эссе. Одно из них он написал в 1972 году. Тогда он считал, что все женщины мечтают быть изнасилованными. Это эссе вышло в одной из газет. Также он писал о том, что дети в раннем возрасте должны бегать голышом и трогать друг друга за все, тогда у них в зрелом возрасте не будет интереса к порнографии. Представляете себе тяжелые будни кандидата на высокий пост в США.

Британки и американки говорят, что их мужчины стали тряпками

В свое время в англосаксонском мире запустили движение «MeToo». Женщины рассказывали о том, как они пострадали от мужчин. Инициатива любопытная, но она не могла в этом сумасшедшем мире, прежде всего, в Британии и США, не привести к определенным издержкам. И вот на днях Daily Mail опубликовало большое исследование о том, что мужчины в Штатах перестали быть самими собой, они надевают маски хороших парней. Большое интервью опубликовали и с тренером по свиданиям, который рассказал о том, как теперь тоскливо себя ощущают англоговорящие женщины. Они говорят, что мужчины стали скучными, тряпками. Одно из исследований показало, что теперь мужчины в Великобритании не готовы извлеченной из воды женщине делать искусственное дыхание. Они боятся, что просто сядут по статье за домогательство к человеку, который находился без сознания. Ну что, хотели? Получите, распишитесь.

Как разгильдяйство привело к распространению коронавируса в Италии

Немного о коронавирусе. Понятно, что на первом месте Китай. На втором — Иран. Ситуация оказалась совершенно дикая. Центром распространения коронавируса в Иране стал город Кум. Туда приехал один иранец, который побывал в Китае и заразился коронавирусом. Но почему Кум просто лег? Там находится культовое место — мавзолей. Паломники, которые посещают это место, облизывают двери, кованую решетку мавзолея. Теперь представьте себе, как моментально прошла там цепная реакция заражения. Что касается Италии, там тоже, казалось бы, современные технологии, но есть и человеческое разгильдяйство. Итальянец вернулся из Китая, у него выявили коронавирус. В больнице города Кодонье, неподалеку от Милана, его положили в общую палату, пока проверяли анализы. И теперь Италия — третья в мире по числу больных коронавирусом. Отменяют спортивные мероприятия, матчи по футболу, венецианский карнавал, приостановили работу государственных учреждений, переходят почти на военное положение.

О дискриминации российских журналистов за рубежом

Моя любимая тема: что нам делать с дискриминацией российских журналистов?! В четверг в Москве встречаются президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с Владимиром Путиным. Будут обсуждать Сирию. Турки довольно странно решили подготовиться к этому мероприятию. На полдня взяли в заложники журналистов и руководителей информационного агентства «Sputnik Турция». Отпустили только после вмешательства министра иностранных дел России. При этом турецкая полиция обыск в офисе Sputnik провела, жесткие диски изъяла. Российским журналистам за пределами нашей страны работать становится все сложнее. И еще по поводу Sputnik. В Греции пройдет в марте Дельфийский экономический форум. Руководитель Sputnik Татьяна Кухарева должна была быть модератором дискуссии об отношениях России, США и Евросоюза. И тут из оргкомитета приходит письмо о том, что модератором ее больше не видят в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров. При этом конкретных протестующих не указано. Странно, что дискутировать собираются об отношениях России и США, но без участия России.

«ВКонтакте» игнорирует требования закона

Все, конечно, крутится вокруг коронавируса. Но, Facebook и Twitter провели расследование, и оказалось, что заявление госдепа США о причастности России к распространению фейков о коронавирусе не подтвердилось. Что касается соцсетей, то очень важное заявление сделал президент России на коллегии Министерства внутренних дел. Сказал, что организаторы групп смерти в сети должны понести серьезное наказание, а сотрудники полиции должны постоянно следить за интернет пространством, каленым железом выжигать радикальные группы, которые склоняют подростков к суициду и к правонарушениям. Где больше всего таких групп? Конечно, на нашей родной площадке — «ВКонтакте». Это единственная платформа, которая игнорирует требования закона о противодействии и оскорблении государственных символов в сети Интернет. И получается, что, пользуясь тем, что владельцы «ВКонтакте» не присматривают серьезно за своей платформой, менеджеры там просто распоясались. С этим будем бороться.

Российским журналистам не пробиться в Киев

Украина продолжает выступать в своем репертуаре. Главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова в Киев не пустили. Традиционная ерунда, сказали, что он не может подтвердить цель визита. Получается, что никакой журналист, даже стоящий на проукраинских позициях, не может въехать в Киев, а президент Зеленский продолжает делать вид, что он ни причем, ничего не знает.

Суд по делу крушения малазийского «Боинга»

9 марта в Голландии стартует знаменитый суд по поводу крушения малазийского «Боинга» на территории Украины в 2014 году. Фонд защиты национальных ценностей выпустил книгу «Правда о самолете, который никто не сбивал». В ближайшие дни она поступит в продажу. Мы будем говорить о ней в России и в Голландии. Будем требовать, чтобы материалы нашего расследования приобщили к этому, так называемому, делу, где Россию обвиняют просто потому, что она Россия.