Крымские водохранилища обмелели из-за редких осадков

Симферополь, 3 марта. Крымские водохранилища в этом году обмелели на 84,6 млн кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщил местный гидрометцентр.

В настоящий момент крымские водохранилища содержат около 100 млн кубометров воды.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Украина перекрыла шлюзы из Днепра в Северо-Крымский канал, устроив Крыму водную блокаду. Это спровоцировало дефицит воды, поскольку Украины поставляла 85% объема воды для полива. Питьевой водой Крым обеспечен в достатке, но для сельского хозяйства и промышленности воды на полуострове по-прежнему недостаточно. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году сформировал рабочую группу для решения этой проблемы. В нее вошли ученые, инженеры и энергетики.

Было предложено ужесточить контроль за использованием природных вод, организовать охрану водных источников, ввести запрет на выпас скота в горно-лесной части полуострова, внедрить засухоустойчивые сельскохозяйственные культуры, а также регулировать сток рек и строить новые водохранилища.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.