Асад назначил дату парламентских выборов в Сирии

Дамаск, 3 марта. Парламентские выборы в Сирии пройдут 13 апреля этого года, такую дату назначил президент страны Башар Асад. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Выборы членов парламента Сирии назначаются на понедельник 13 апреля 2020 года», — говорится в заявлении.

Парламентские выборы проводились в стране в апреле 2016 года, явка избирателей тогда превысила 57%. За 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу вели 3,5 тысячи кандидатов.

Ожидается, что в 2021 году в Сирии пройдут президентские выборы. Асад занял пост лидера государства в 2014 году. По итогам голосования он получил, по официальным данным, поддержку 88,7% избирателей.

Многие эксперты уверены, что Асад сможет одержать победу на предстоящих выборах, поскольку пользуется уважением и доверием населения.