Информация о загадочной болезни Виторгана не подтвердилась

Российский актер и режиссер Максим Виторган не стал комментировать сообщения СМИ о том, что у него появились симптомы пневмонии.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Виторган обратился к врачам из-за плохого самочувствия. По данным источников, у артиста якобы была повышенная температура и даже симптомы пневмонии. Тем не менее бывший супруг Ксении Собчак якобы от госпитализации отказался.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с самим актером и его новой подругой, актрисой Нино Нинидзе, однако оба, после того как услышали вопрос, бросили трубку. Ясность в тему загадочного заболевания Максима Виторгана не внесла и его помощница Альбина, которая не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ.

«Без комментариев», — ответила помощница корреспонденту ФАН.

Напомним, Виторган ранее опубликовал с отдыха романтическое фото с Нинидзе, чем очень растрогал пользователей социальных сетей. На снимке он запечатлен в объятиях счастливой возлюбленной на фоне заката и бескрайних гор. Пара официально подтвердила свои отношения в конце июля 2019 года. Вместе они пришли на премьеру фильма «Гив ми либерти» в Москве. До этого любовную связь актеры отрицали.