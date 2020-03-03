Лавров назвал идеи главы МИД Украины по Донбассу противоречащими Минским соглашениям

Хельсинки, 3 марта. Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во вторник Лавров провел переговоры с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. На пресс-конференции глава МИД РФ подчеркнул, что Минские договоренности безальтернативны. Лавров напомнил, что соглашения были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и стали частью международного права.

«Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое другое […] Это прямо противоречит конкретным положениям Минских договоренностей», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что уже направлял обращения к министрам иностранных дел Германии и Франции с требованием не пропускать подобные провокационные заявления со стороны Киева. Однако Берлин и Париж пока бездействуют, констатировал дипломат.

«Наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже», — заявил глава МИД РФ.

Лавров призвал участников «нормандского формата» сконцентрироваться на том, чтобы Киев приступил к выполнению договоренностей о разведении сил и средств, о разминировании и выполнил свою часть политических реформ о предоставлении Донбассу особого статуса.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.