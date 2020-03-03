НАК нашел школьника, который планировал массовое убийство в Казани

Казань, 3 марта. Правоохранительные органы нашли в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и смонтировал видео о якобы совершенном преступлении. Об этом рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

По его словам, ученик одного из казанских лицеев позвонил по номеру «112» и заявил, что «готов перестрелять всех».

Позже подросток объяснил, что хотел пойти на отчаянный шаг, поскольку не имел авторитета среди одноклассников и не успевал по иностранному языку.

«Он даже сам снял ролик, будто он уже совершил преступление в школе. На ролике было орудие преступление — нож. На любой вопрос у него был ответ один: «Мне все равно», — сообщил Пржездомский.

Он уточнил, что после инцидента школьника перевели на домашнее обучение, и теперь за ним установлен плотный контроль.

Также в Казани была установлена личность первокурсницы колледжа, которая изучала «азбуку домашнего террориста» и рассматривала возможность убить ножом своих сокурсников. Более того, свои действия девушка хотела организовать по принципу квеста.

Как объяснил Пржездомский, к такой идее ее привели нереализованное самолюбие и желание совершить поступок, который привлечет общественное внимание.

Ранее, феврале, в Крыму были задержаны двое подростков, которые планировали теракты в школах. У них в домах были найдены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для взрывчатки, напоминает «МИР 24».