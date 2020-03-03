Политолог Мартынов пообещал исчезновение Украины за 15 минут без участия РФ

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили слова замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева о том, что для решения всех проблем Украине надо сбросить атомную бомбу на Москву.

«Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить проблемы раз и навсегда», — сказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

Присутствовавший в студии российского политического ток-шоу эксперт с Украины высказывание своего земляка поддержал.

«У Украины два пути. Первый — это восстановление ядерного статуса. Второй — вступление в НАТО. Я склоняюсь к первому», — сказал депутат территориальной общины Гордей Белов.

Эти слова насмешили ведущую программы Ольгу Скабееву.

«А как вы думаете, позволят ли вам ядерное оружие, если вы без атомной бомбы угрожаете ее сбросить? Вы как обезьяна с гранатой», — заметила журналистка.

Тогда Белов заявил, что речь не идет о сбрасывании атомной бомбы на Москву в прямом смысле.

«Это была такая фигура речи», — попытался оправдать Потураева Белов.

Это возмутило соведущего Скабеевой Евгения Попова.

«Один из лидеров правящий партии Украины заявляет, что способом решения проблем с Россией является атомная бомбардировка РФ. Как вы предлагаете нам относиться к нему и к вашей стране?» — поинтересовался он у Белова.

Вместо ответа на этот вопрос украинец заявил, что «в течение десяти лет мир увидит Украину ядерным государством», но это Попова не убедило.

«Как вы предлагаете нам относиться к таким заявлениям?» — повторил свой вопрос журналист.

Тогда Белов ответил, что «с опаской».

«С опаской? То есть мы должны прямо сейчас лишить вас любой возможности произвести хоть что-то опасное для России и размещать это на своей территории?» — поинтересовался Попов.

Белов попытался вывести разговор в другое русло и заговорил о каких-то танках, которые Россия, как утверждает украинская разведка, в огромном количестве стягивает к границе с Украиной.

«Мы размещаем наши войска там, где хотим, на нашей территории», — парировал украинцу Евгений Попов.

Тогда Белов вернулся к разговору о ядерном статусе своей страны, который она якобы получит через десять лет.

«Если бы был ядерный статус, не было бы ни аннексии Крыма, ни развязывания войны в Донбассе, ничего бы не было. Вы же никогда не воюете с сильными соперниками», — вдруг заявил украинец.

Но эти слова вывели из себя обычно весьма сдержанного политолога Алексея Мартынова.

«Послушай, Гордей! Знаешь, почему нет ядерного статуса у Украины? Потому что вы с удовольствием продали это за мелкие деньги. Послушай, что ты несешь! И если вдруг выяснится, что на Украине кто-то разрабатывает ядерное оружие, Украины не будет никакой за 15 минут, — сказал Белову директор Международного института новейших государств.