Сирия, 3 марта. Второй пилот сбитого сирийского самолета L-39 приземлился в зоне контроля САА. Сирийские системы ПВО сбили два турецких беспилотника в Идлибе. Женщина погибла в результате взрыва в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап работ по зачистке местности в западных районах Алеппо; подверглись атаке неизвестных северо-западнее Даръа; сбили два турецких беспилотника в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: установили новый блокпост в деревне Батбу на западе Алеппо.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что саперы Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап работ по зачистке местности в окрестностях административного центра провинции. Инженерные подразделения ликвидировали оставшиеся после отступления боевиков СВУ и боеприпасы боевиков районах Хан аль-Асал, Миньян, Ар-Рашидин, Аз-Захра и Шейх Кхадр в период с 8.00 до 16.00. Напомним, в середине прошлого месяца город Алеппо и его пригороды полностью перешли под контроль сил САР впервые за последние восемь лет.

Между тем поступила информация о возведении нового блокпоста ВС Турции в западном Алеппо. КПП был установлен в деревне Батбу вблизи границы с соседним Идлибом. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что турецкие военные разместились в здании местной школы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о вылазке неизвестных на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Нападавшие заминировали один из жилых домов в городе Хаджин, который находится в оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в результате чего погибла женщина, а ее муж и сын были ранены. Предполагается, что к проведению налета причастны террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Однако подконтрольные группировки медиаресурсы пока не заявляли о вылазке боевиков в данном районе. Как известно, в зонах контроля курдских боевиков до сих пор сохраняется высокая активность подпольных групп ИГ1.

Провинция Даръа

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в Даръа произошло нападение неизвестных на позиции сирийских военных. Атаке подвергся контрольно-пропускной пункт правительственных подразделений в районе деревни Сахм аль-Джавлан к северо-западу от административного центра провинции. По неподтвержденным данным, в результате налета погибли два военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке.

Провинция Идлиб

Появилась уточненная информация о судьбе экипажа сирийского самолета L-39, сбитого турецким истребителем F-16. Информагентство Anna News сообщает о том, что одному из пилотов удалось благополучно приземлиться в зоне контроля сил САР. Напомним, ранее сообщалось, что другой летчик погиб, его тело было обнаружено боевиками на оккупированной территории провинции.

В южных районах Идлиба вновь вспыхнули столкновения между правительственными войсками и джихадистами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», передает интернет-портал Halab Today TV. Стороны обмениваются ударами в районе населенного пункта Афас.

Военный источник в сети Telegram (rybar) опубликовал данные о последствиях боев, которые разворачивались между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками накануне. Отмечается, что последние понесли значительные потери в живой силе, лишившись не менее 75 радикалов.

Тем временем сирийские системы ПВО сбили еще два турецких беспилотника. Twitter-канал (warjournal) передает, что один из дронов ВВС Турции упал в районе населенного пункта Джарада к северо-западу от Маарет ан-Нумана.

1 Организация запрещена на территории РФ.