Порошенко нашел в зале Рады «250 Зеленских»

Киев, 3 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего лидера Владимира Зеленского в провальной политике. По его словам, глава государства и его команда не справились ни с одним из кризисов с начала года.

Порошенко считает, что Зеленский должен нести ответственность за провалы в экономической, политической и международной сферах, а не перекладывать ее на назначенный им же кабмин.

«Премьер-министром, прокурором и Верховной радой у нас работает господин Зеленский. В зале парламента сидят 250 Зеленских», — сказал пятый президент Украины.

По его словам, партия «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко, не голосовала за действующее правительство, поэтому не будет участвовать в его отставке.

«Власть должна дать адекватные ответы на вызовы. Отставка некоторых лиц – это не адекватный ответ», — раскритиковал Порошенко политику президента.

Председатель «Европейской солидарности» раскритиковал политику Зеленского во многих отраслях. По его мнению, «то, что происходит, — это, конечно, стыд».

В конце февраля рейтинг Зеленского снизился до рекордных 40%. Как сообщили социологи, лишь 13% украинцев считают, что нынешняя власть удовлетворяет их ожидания. При этом более 35% респондентов уверены, что правительство Зеленского не стремится улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия.