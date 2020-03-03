В Севастополе впервые после возвращения Крыма в Россию начнут готовить военных водителей

Москва, 3 марта. ДОСААФ объявил о запуске программы подготовки военных водителей, сообщает Федеральное агентство новостей. Впервые с советского времени и после возвращения Крыма в состав РФ в Севастополе открыли курс подготовки призывной молодежи по военно-учетной специальности ВУС-837 «Водитель категории С».

«Мы получили распределение от Южного военного округа для подготовки пятидесяти призывников в рамках обучения по ВУС-837», — рассказала исполняющая обязанности председателя севастопольского отделения оборонного общества Наталья Шевчук.

На первый курс обучения набрали 30 курсантов. Они пройдут курс теоретической и практической подготовки на грузовых автомобилях КАМАЗ-4310 и КАМАЗ-4350.

После завершения учебы курсанты получат права категории С и позже смогут пройти службу в армии в качестве военных водителей.