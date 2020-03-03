В НАК рассказали о предотвращенных терактах и новых методах борьбы с терроризмом

В 2019 году в России было предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин в ходе брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В 2019 году в результате упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 теракта, — рассказал Кулягин. — В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов».

По словам Кулягина, в прошлом году силами МВД, ФСБ и Росгвардии были ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, нейтрализовано 8 преступных групп, поставлявших оружие и боеприпасы из зон вооруженных конфликтов. Росфинмониторингом заблокированы активы более двух тысяч лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Первый заместитель руководителя аппарата НАК обратил внимание, что одной из важнейших задач на 2020 год является обеспечение безопасности на торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кулягин констатировал, что террористы для пропаганды и вербовки активно используют новейшие технологии, и это требует адекватного ответа. В этом принимают участие не только силовики, но и общественные организации, такие как: «Интернет без угроз», «Кибердружины» и другие.

Меры, предпринимаемые НАК, направлены на снижение уровня террористических угроз и террористической активности, а также на недопущение совершения преступлений террористической направленности.

«Об эффективности этих мер свидетельствует существенное сокращение количества таких преступлений на территории РФ. За пять лет, с 2015 по 2019 год, их количество сократилось в девять раз», — сообщил он.

О профилактике терроризма антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации в свою очередь рассказал официальный представитель НАК, руководитель Информационного центра Андрей Пржездомский.

«Снижение террористической активности не должно вводить нас в заблуждение, — отметил он. — Происходит трансформация террористической деятельности. Это — вербовка через Интернет, спящие ячейки, теракты, осуществляемые подручными средствами. Это общемировая тенденция. Появилась и новая аргументация террористов при обработке молодежи — это и социальные требования, и нравственный момент и даже ЗОЖ. Сейчас мы наблюдаем такое явление, как саморадикализация».

По мнению Пржездомского, противопоставить этому нужно новые подходы и нестандартные решения, среди которых — адресная профилактика. Задача в этом случае — достучатся до каждого человека, работать с теми, кто был осужден за преступления террористической и экстремистской направленности, освободился из зон заключения, вернулся из зоны боевых действий на Ближнем Востоке либо же сделал пока только первый шаг и не перешел определенную грань.

«Также в центре внимания дети, чьи родители ликвидированы, а также отбывают наказание, либо семья вернулась из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Основной принцип — дети ни в чем не виноваты, и нужно делать все, чтобы они не оказались втянуты в эту деятельность», — добавил представитель НАК.

В качестве примера он рассказал историю девочки, мама которой попала под влияние террористов и собиралась совершить в Москве самоподрыв, однако была задержана и отбывает наказание. Сейчас эта девочка, проживающая в горном селе, находится под пристальным вниманием местных властей и педагогов, танцует, читает стихи. И, полагает Пржездомский, есть надежда, что ребенок не повторит судьбу своей матери.

Также крайне важна работа с подростками, поскольку ребенок в этом возрасте ищет авторитеты, но при этом у него отсутствует критическое отношение к источникам.

«Террористические организации активно этим пользуются при вербовке», — констатировал представитель НАК, отметив, что большого внимания требуют признаки саморадикализации.

«Показательна судьба подростка Романа из Волгоградской области. Его отчим придерживался радикальных взглядов, влиял на подростка, показывал ему ролики, склонял его отправиться в 15 лет воевать на стороне ИГИЛ1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН). Подросток поделился этим с ближним окружением и все забили тревогу — и родственники, и друзья и тд. Отчима задержали, идет суд. Но ребенок испытал сильный стресс», — рассказал Пржездомский.

Журналистам показали видеообращение этого ребенка, Романа, чье лицо было скрыто. Он призвал других детей, оказавшихся в аналогичной ситуации, сообщать об этом в правоохранительные органы.

«Колумбайны»

Также глава Информцентра НАК затронул тему так называемых «колумбайнов». Такого рода преступность не является террористической в общепринятом понимании этого слова, однако также находится в центре внимания НАК.

«Задача выявления таких настроений — ключевая в т. ч. для антитеррористических комиссий», — уверен Пржездомский. Он обратил внимание на случай в Казани, когда школьник позвонил в «112» и сказал что перестреляет всех. Оказалось, что у ребенка проблемы в школе и в семье. В его компьютере обнаружили страшные ролики, в том числе его собственный ролик про то, как он якобы уже совершил убийство. Сам он сказал, что ему все равно. Сейчас ребенок находится на домашнем обучении под контролем властей и правоохранительных органов.

«Другой случай: девушка, первый курс колледжа, увлеклась идеями «колумбайнов», рассматривала возможность убийства одноклассников. Причиной оказалось нереализованное самолюбие и стремление совершить поступок, на который обратят внимание другие. Сейчас с ней работают, в том числе психологи», — рассказал Пржездомский.

Он убежден в том, что профилактика таких ситуаций — задача школы, но не как сферы услуг, а как структуры, которая занимается воспитанием человека, а также журналистского сообщества, которое должно вести разъяснительную работу.

Встречаются, по словам Пржездомского, и совсем странные случаи. Так, в Татарстане внешне благополучная девушка создала суицидальную группу. Как выяснилось, она просто хотела заработать на лайках.

Слово — бывшим

По мнению представителя НАК, в деле профилактики терроризма главное — не допустить того, чтобы молодой человек оказался у опасной черты.

«Важно уловить признаки саморадикализации в трудовых коллективах. Но основная группа риска — ничем не занятые молодые люди с низким уровнем знаний. Важно не допустить их втягивания в террористическую деятельность. Помочь им с самореализацией», — отметил он.

Так, в 2017 году на Северном Кавказе была задержана группа, которую возглавлял 18-летний парень. У этой ячейке была задача выехать в Москву и совершить теракт с большим количеством жертв. К счастью все они были привлечены к ответственности и осуждены. Сейчас главарь отбыл наказание и проходит адаптацию к нормальной жизни.

Другой удачный опыт — в КБР не допустили выезда в Сирию пять человек, которых вербовщик уже обработал и готовил к отправке туда, где они бы стали «пушечным мясом».

«Внедряются новые подходы к профилактике. Безусловно, террористический контент нужно закрывать и привлекать тех, кто его размещает. Но главное — замещение негативного контента позитивным, вытеснение его из интернет-пространства. Это не означает агитацию, это значит позитивный эмоционально окрашенный материал, который действует убедительно и вызывает доверие, в том числе — слова тех, кто прошел страшный путь и осознал свои ошибки», — рассказал Пржездомский.

В этом участвуют комиссии по адаптации, привлекающие бывших террористов к тому, чтобы они на своем примере рассказывали и предостерегали. В том числе было записано и размещено видео с участниками печально известной атаки на Нальчик. Также размещаются послания родителей свои детям, которые уехали воевать на Ближний Восток. Ролики, которые в Интернете уже посмотрели миллионы человек, также транслируются на вокзалах и в аэропортах.

На нескольких представленных видео молодые люди рассказывают, как попали под влияние террористов, и что надеются интегрироваться в нормальную, мирную жизнь и стать обычными членами общества. Один из отбывших срок террористов, после задержания говоривший, что для него лучше смерть, чем жизнь, рассказал, что хочет создать семью и воспитать детей.

По окончании брифинга Андрей Пржездомский пообщался с корреспондентом ФАН и рассказал о роли религиозных деятелей в противостоянии терроризму и экстремизму.

Напомним, ранее ФАН обсудил меры противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма с главой Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергеем Снегиревым.

1 Организация запрещена на территории РФ.