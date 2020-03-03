Триполи, 3 марта. После серии совместных обстрелов террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с протурецкими бандформированиями из аэропорта «Митига» по воздушной гавани был нанесен ответный точечный удар Ливийской национальной армии (ЛНА). В результате инцидента повреждения получил один из самолетов, принадлежащих авиакомпании Buraq Air.

Вооруженные группировки, подчиняющиеся лидеру ПНС Файезу Сарраджу, совместно с протурецкими силами оккупировали аэропорт «Митига», фактически превратив его в военную базу. На объект было доставлено большое количество вооружений, в том числе тяжелых, а также системы ПВО. Боевики развернули там свою артиллерию, из которой они регулярно обстреливают места дислокации подразделений сил ЛНА на окраинах Триполи. Систематические атаки террористов ПНС вынудили ЛНА предпринять защитные шаги — армия Халифы Хафтара нанесла ответный удар по артиллерии противника и уничтожила все системы ПВО.

Рядом с аэропортом «Митига» расположена одноименная тюрьма. В ней с мая 2019 года находятся два российских социолога — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Граждане России были похищены бандитами группировки RADA, известной незаконным удержанием людей с целью выкупа. Боевики ПНС прикрываются заключенными тюрьмы и пассажирами рейсов аэропорта, как живым щитом, «Митига» до сих пор осуществляет гражданские авиаперевозки. Террористы используют гражданские самолеты для прикрытия своих вооруженных провокаций, в том числе артобстрелов и вылетов БПЛА.