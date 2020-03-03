Производителей батареек и покрышек в России обяжут платить экосбор

Москва, 3 марта. Система утилизации батареек, ртутных ламп, автопокрышек и электроники появится в России. Ее создадут на средства производителей этих товаров, которых обяжут платить экологический сбор.

Предложения по экосбору содержатся в документе, разработанном Минэкологии России. С основными положениями инициативы можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщили в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО), средства нужны для создания целой инфраструктуры с нуля. Дело в том, что батарейки и лампы обычно выбрасывают вместе с остальным мусором.

Но эти отходы очень токсичны и при захоронении выделяют ядовитые вещества. В РЭО подчеркивают, что лучше отправлять такие отходы на переработку и извлекать из них все самое ценное.

Некоторые ретейлеры собирают старую технику и передают их утилизаторам. Это помогает сократить расходы на переработку, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в РЭО назвали три самых острых проблемы с мусором в России. Это нарушение правил вывоза мусора, незаконные свалки, нехватка контейнеров для отходов.

Напомним, что в России реализуется мусорная реформа, которая сделает отрасль прозрачной и понятной для абонентов региональных операторов. Вопросы по утилизации мусора принимаются на сайте «РЭО Радар».