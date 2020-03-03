Прокатчик «Прощания со Сталиным» опроверг невыдачу удостоверения от Минкультуры РФ

Москва, 3 марта. Компания «Престиж кино», которая занимается прокатом фильма «Прощание со Сталиным», опровергла информацию о том, что Министерство культуры РФ якобы отказало в выдаче ленте прокатного удостоверения. Об этом во вторник заявила PR-директор «Престижа кино» Александра Терновская.

«У нас нет никаких проблем. Да, есть задержка в выдаче прокатного удостоверения, но нам министерство культуры не отказало, мы его ждем, сегодня должна быть информация», — пояснила она информагентству RNS.

По словам Терновской, причина задержки в выдаче удостоверения — чисто техническая. Она не исключает, что прокатчик допустил какую-то ошибку, когда подавал заявку.

Напомним, что ранее радиостанция «Эхо Москвы» сообщила об отказе Минкультуры выдавать фильму «Прощание со Сталиным» прокатное удостоверение. Речь идет о документальной ленте, снятой в Нидерландах и Литве. Режиссером выступил Сергей Лозница. Авторы утверждают, что в основу фильма легли уникальные архивные видеозаписи, снятые в СССР в марте 1953 года.

Напомним, что в 2018 году министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британско-французской сатирической комедии «Смерть Сталина». Фильм рассказывал о последних часах жизни Сталина и борьбе за власть, которую развернули его сторонники сразу же после смерти советского лидера. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принимая решение о запрете проката ленты, министерство культуры, которое в то время возглавлял Владимир Мединский, учитывало мнения экспертов.