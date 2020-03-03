В «Яндекс.Такси» отреагировали на сообщения о блокировке в Латвии

Москва, 3 марта. Заявление автотранспортной дирекции Латвии о блокировке работы сервиса «Яндекс.Такси» на территории республики не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время «Яндекс.Такси» находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время представители компании обсуждают данный технический вопрос с властями Латвии.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Латвийская государственная автотранспортная дирекция обратилась к провайдерам с просьбой заблокировать работу онлайн-сервиса таксомоторных услуг «Яндекс.Такси». Причиной данного решения стало отсутствие регистрации. При этом в ведомстве подчеркнули, что «Яндекс.Такси» сможет продолжить свою работу на территории Латвии после регистрации.