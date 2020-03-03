Адвокат Дерипаски рассказал, почему миллиардер подал в суд на Навального

Москва, 3 марта. Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального из-за ролика на Youtube, в котором одиозный блогер утверждает, что компании предпринимателя якобы получают поддержку государственных банков не на рыночных условиях. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Юрист подчеркнул, что заявления блогера не имеют ничего общего с действительностью, поэтому предприниматель требует, чтобы Навальный опроверг эту информацию, а также выплатил ему символическую компенсацию в 1 рубль.

«Действия Навального направлены не на развитие свободной общественной дискуссии по важным темам, а на очернение деловой репутации бизнесмена», — добавил Мельников.

Напомним, 28 ноября минувшего года Навальный запустил прямой эфир на своем канале в YouTube и начал комментировать лишение Дерипаски кипрского гражданства. Блогер заявил, что «бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время какую-то госпомощь. Ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему все равно государство отвалит денег, которые можно бесконечно рефинансировать».

Сам Навальный возглавляет признанный иноагентом ФБК, кропающий заказные расследования, выгодные его западным спонсорам. Ни для кого не секрет, что деньги в карман Навальному и его соратникам поступают, в частности и от беглого российского олигарха Михаила Ходорковского, пытающегося делать все возможное, чтобы дестабилизировать обстановку в ненавидимой им России. На его деньги организовывались протестные акции в Москве летом 2019 года. Некоторые из них переросли в массовые беспорядки, благодаря усилиям купленных провокаторов.