В МИД рассказали, при каких условиях Россия может ввести войска в Афганистан

Москва, 3 марта. Россия может ввести войска в Афганистан для борьбы с терроризмом в том случае, если об этом Москву попросят официальные власти страны. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Кабулов отметил, что для этого в первую очередь необходимо дождаться результатов межафганского диалога и формирования коалиционного правительства, которое будет представлять интересы всех афганцев.

«Что касается борьбы с терроризмом и военной помощи Афганистану в этом вопросе — давайте дождемся, когда в Кабуле будет нормальное правительство и с ним будем обсуждать военную помощь», — ответил Кабулов на вопрос корреспондента ФАН.

Ранее Россия уже выходила с подобной инициативой, однако она не была должным образом оценена.

«Мы в свое время предлагали помощь, которую то американцы, то афганцы обставляли различными условиями, — вспоминает спецпредставитель президента. — Мы не навязываем своих добрых услуг, но когда нас вежливо попросят, мы готовы это сделать. Условия помощи будут определяться российским руководством».

Замир Кабулов также оценил прекращение «Талибаном»1 ранее анонсированного перемирия с правительственными войсками и возобновление военных действий против официального Кабула.

«Движение талибов никаких обязательств о прекращении войны с правительственными войсками не брало, — подчеркнул собеседник ФАН. — Талибы взяли неделю передышки по настоянию американцев, и это перемирие было соблюдено. Здесь никаких нарушений Дохийского соглашения нет».

Однако действующий президент Афганистана Ашраф Гани после подписания Дохийского соглашения, где была зафиксирована необходимость освобождения пяти тысяч заключенных талибов, заявил, что лично он никаких обязательств на этот счет не имеет.

«Это естественно вызвало раздражение у талибов, и они ответили на это заявление: «Ну и прекрасно! В таком случае и мы не будем продолжать временное прекращение огня и будем считать себя свободными воевать с правительственными войсками», — пояснил собеседник ФАН.

При этом прекращение перемирия талибами не распространяется на американцев и иностранные войска и ни в коей мере не противоречит Дохийскому соглашению, заверил Кабулов.

Ранее между США и движением талибов было заключено соглашение, согласно которому американские войска покинут Афганистан.

Глава американского военного ведомства Марк Помпео заявил, что Вашингтон планирует добиться освобождения пяти тысяч пленных талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.