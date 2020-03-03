Германия и Франция должны прикрикнуть на Украину перед встречей в Париже

В «нормандском формате» нужно встречаться только при одном условии — когда Украина будет готова выполнять Минские соглашения под международным контролем. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Встреча ради встречи

Москва не нуждается в саммите ради саммита в «нормандском формате», необходимо выполнять предыдущие договоренности. Такое заявление сделал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Как отметил Лавров, участники «нормандского формата» — Германия и Франция — «по сути дела, ничего не делают, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже».

«Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах «нормандской четверки», независимо от того, будет выполнена предыдущая договоренность, или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны, и мы об этом нашим партнерам сказали», — заявил Лавров.

Прикрикнуть на Украину

Как отметил Олег Морозов, предыдущая встреча в «нормандском формате» показала, что все выразили желание следовать букве Минских соглашений, но при этом Украина после саммита тут же отказывается от своих обязательств, а Германия и Франция почему-то ничего не делают, чтобы повлиять на Киев.

«Совершенно очевидно, что ключи от «Минска» сегодня лежат не в Москве. Россия, не являясь стороной конфликта, готова быть гарантом выполнения Минских соглашений. Что касается Германии и Франции, то они должны прикрикнуть на Киев. И заставить украинские власти идти по пути реализации Минских соглашений и прекратить всю эту болтовню о том, что нужно искать новое решение, за рамками «Минска». Другими словами, Лавров прав, он констатирует факт, что Киев не хочет, а Европа не может и не хочет одновременно. Раз так, то зачем делать уколы покойнику? Он от этого живее не станет. Мы против таких бессмысленных уколов, прибережем лекарства для других целей», — прокомментировал Олег Морозов.

Сенатор согласился с тем, что новая встреча в «нормандском формате» находится под угрозой срыва. Москва ждет от Украины реальных шагов по реализации Минских соглашений.

«Встречаются серьезные люди. Не бывает так, чтобы они встречались для того, чтобы попить чаю и сказать друг другу приятные слова. «Нормандский формат» создан совершенно под конкретную задачу. Учитывая, что предыдущая встреча закончилась даже хуже, чем ничем — украинская сторона дезавуировала «нормандский формат» и Минские соглашения. Поэтому возникает вопрос, зачем еще раз встречаться? Чтобы еще раз выслушать всхлипы Украины по поводу того, что «Минск» не работает? В «нормандском формате» нужно встречаться только при одном условии — когда Украина будет готова выполнять Минские соглашения под международным контролем», — заключил Олег Морозов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.