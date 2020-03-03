Эстонский министр пожаловался США на модернизацию российской армии

Вашингтон, 3 марта. Министр обороны Эстонии Юри Луйк во время визита в США пожаловался на модернизацию Россией своих Вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.

По данным Минобороны Эстонии, Луйк принял участие в дискуссии в аналитическом центре Brookings, где встретился с министром ВВС США Барбарой Барретт и министром армии США Райаном Маккарти. Во время переговоров Луйк предложил США пользоваться воздушным пространством Эстонии для проведения учений.

«Россия уже много лет модернизирует свои Вооруженные силы и уже годами на учениях отрабатывает военный конфликт с НАТО», — заявил эстонский министр.

Луйк добавил, что в фокусе НАТО должна находиться готовность к укреплению сил союзников при помощи дополнительных подразделений. Он также обсудил с Барретт поддержку США в развитии воздушной обороны стран Балтии.

Ранее эстонская разведка сообщила, что Россия «угрожает» Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня.

Примечательно, что Госдепартамент США признал, что Россия не угрожает Прибалтике. Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор отметил, что Литва, Латвия и Эстония являются членами НАТО и участвуют в военных учениях, которые «не угрожают российскому народу».