Бузова заявила, что не боится быть ведущей премии «Муз-ТВ»

Москва, 3 марта. Телеведущая и певица Ольга Бузова станет новой ведущей музыкальной премии «Муз-ТВ». Об этом сообщил директор ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Арман Давлетяров на пресс-завтраке.

Компанию Бузовой составит журналистка и ведущая Ксения Собчак, юморист Максим Галкин и шоумен Александр Ревва.

Собчак, комментируя назначение Бузовой ведущей «Муз-ТВ», выразила уверенность, что звезда «Дома-2» «замечательно справится с отведенной ей ролью». Отвечая на вопрос журналиста, будет ли она троллить певицу, Собчак ответила: «Я не сомневаюсь, что Бузова сама затроллит тех, кого захочет!»

Сама Бузова заверила, что каких-то глобальных сложностей для нее в проведении мероприятия не будет. По ее словам, у нее большой опыт работы на ТВ и ей нечего бояться.

«В первую очередь, важно сделать акцент на творчестве, на музыке и на любви. Бояться нечего, у меня стаж работы на ТВ 15 лет. Импровизация — мой конек», — цитирует Teleprogramma.pro 34-летнюю звезду.

Давлятеров пообещал, что шоу станет уникальным для России. По его словам, такого никогда не было ни в РФ, ни в другой стране мира.

Впервые в истории премии церемония пройдет на «ВТБ Арена Динамо», где шоу смогут увидеть до 33 тысячи человек. Тарелки будут вручать звездам 5 июня.