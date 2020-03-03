Бузова едко ответила на колкости Собчак

Москва, 3 марта. Известная певица Ольга Бузова и журналистка Ксения Собчак прилюдно обменялись колкостями на пресс-завтраке, посвященном предстоящей церемонии вручения наград «Муз-ТВ».

Директор телеканала Арман Давлетяров в ходе мероприятия сообщил о том, что 5 июня на площадке «ВТБ Арена» соведущей Собчак станет ее «заклятая подруга» Бузова.

Новость, судя по развернувшимся затем событиям, вызвала бурю эмоций у обеих знаменитостей. Они сцепились в словесной перепалке.

Журналисты поинтересовались, стоит ли Бузовой ждать от Собчак традиционных шуток и троллинга. Телеведущая отмахнулась фразой о том, что звезда реалити-шоу «Дом-2» «сама кого угодно затроллит».

«Мне кажется, все мои шутки очень добрые…» — добавила Собчак. «Тебе только кажется!» — парировала Бузова, вырвав микрофон.

Собчак после этих слов намекнула на то, что певицу взяли вести церемонию только из жалости.

«Хочется вновь и вновь удивлять зрителя, надеюсь, режиссер и для ведущих придумает какие-то новые фишки. Петь, танцевать… Ну, пою я примерно как Ольга Бузова, а вот с танцами можно поработать», — объявила журналистка.

Бузова в долгу не осталась и едко ответила на колкости Собчак.

«Ты себе льстишь!» — вскинулась артистка.

Звезда подчеркнула, что ей не страшно будет вести церемонию вместе с Собчак, поскольку она в принципе после 15-летней работы на телевидении «ничего не боится», передает KP.Ru.

Не секрет, что между светскими львицами сложились более чем натянутые отношения. Однажды Собчак раскритиковала бизнес-проекты Бузовой и довела ее таким образом до слез. А недавно заявила, что певица вполне могла бы создать свое политическое объединение, которому подошло бы название «Брошенки России». Журналистка даже придумала для партии слоган «Мои люди всегда со мной» — так звезда не раз благодарила знакомых за поддержку после разрывов отношений.