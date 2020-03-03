Открытие ливийского посольства состоялось в Дамаске

Посольство Ливии в сирийском Дамаске открылось во вторник в присутствии ливийской делегации и членов правительства Сирии. Об этом сообщил специальный корреспондент ФАН с места событий.

Диппредставительство не функционировало долгие годы в ходе сирийского конфликта.

С представителями Ливийской национальной армии был подписан меморандум о взаимопонимании относительно открытия штаб-квартиры дипломатических и консульских представительств и координации позиций двух стран на международных и региональных форумах.

Меморандум о взаимопонимании был также подписан между сирийским министерством иностранных дел и ливийским министерством иностранных дел и международного сотрудничества.

Валид Муаллем, нынешний министр иностранных дел Сирии, принял в воскресенье первую официальную ливийскую делегацию во главе с Абдель-Рахманом Ахиришем, заместителем премьер-министра, и Абдель-Хади Гавайем, министром иностранных дел и международного сотрудничества в ливийском правительстве.

Посольство Ливии в Дамаске объявило, что возобновит свою работу после прекращения его более 8 лет с 2012 года