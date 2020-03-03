Баранец предупредил, что Турция «не унесет ноги» в случае нападения на Россию в Сирии

Чем быстрее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «уймет свои амбиции», тем выше вероятность, что ему удастся отойти от пропасти войны, на которую он напрашивается. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: в Кремле надеются, что российским и турецким военным благодаря тесному контакту и диалогу удастся абсолютно минимизировать риск непосредственной конфронтации в сирийском Идлибе.

Ситуация в этом регионе Сирийской Арабской Республики значительно обострилась после того, как террористы увеличили свою активность и стали атаковать мирное население. САА возобновила военную операцию против боевиков. При этом Турция выступает в Идлибе как дестабилизирующий фактор, поддерживая действующих в регионе джихадистов.

Лицемерие Эрдогана

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец отметил, что, говоря о ситуации в сирийской провинции, в первую очередь необходимо отталкиваться от положений Сочинского меморандума, в котором были четко прописаны обязанности как турецкой, так и российской сторон. Однако позже Анкара решила «модернизировать» положения документа и преступить за «красные флажки».

«Позиция турецкой стороны во многом лицемерна, и об этом надо прямо говорить. В соответствии с Сочинским меморандумом в зоне деэскалации в Идлибе турецкая сторона должна была заниматься разделением боевиков и мирных жителей. Это труднейшая задача, и так просто ее решить туркам не удалось. Потому они и стали хвататься за оружие — это первый момент. Второй момент — Турция не скрывает, что она активно поддерживает так называемую «Свободную сирийскую армию», и именно в ее боевых порядках и оказались турецкие военные, которые пошли в атаку на сирийскую армию и получили по заслугам», — сказал Виктор Баранец.

27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в альянс, возглавляемый запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1) атаковали позиции сирийской армии в Идлибе. Сирийские военнослужащие открыли ответный огонь. Под обстрел попали и турецкие военные: 33 из них погибли, еще более 30 были ранены. Как сообщили в Минобороны РФ, военные Турции, согласно переданным Анкарой координатам, вообще не должны были находиться на территории, где проходило боестолкновение.

Эрдогану пригрозили «розовой дулей»

По мнению военного обозревателя, уже очевидно, что президент Турции бросил свои войска в Сирию по совершенно лицемерному поводу. Он напомнил, как Реджеп Тайип Эрдоган оправдал вмешательство в Сирию: он заявил, что военнослужащие его страны присутствуют в Сирии «не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа».

«Когда Эрдогану на высоком уровне задавали вопрос: «Как вы могли ворваться на территорию суверенной Сирии и бросить туда войска?» — Эрдоган ответил лукаво, по-турецки: «А меня сирийский народ об этом просил». Так вот господину Эрдогану я бы сейчас приставил большую розовую дулю к его хитрому носу, и когда он только заикнется, что Россия «оккупировала» Крым или Донбасс, я свою розовую дулю полковника Баранца приставлю к его носу и скажу: «А нас Донбасс попросил! А нас Крым попросил! Ну что, господин Эрдоган, скушали? Вот такой аргумент железобетонный, который вы не проглотите, я вам и представлю!» — заявил военный обозреватель.

Виктор Баранец уверен, что Реджеп Тайип Эрдоган пришел в Сирию с планами завоевателя. Фактически президент Турции ведет захватническую и террористическую войну, добавил эксперт.

«Поймите, армия, которая поддерживает террористов, может полноценно называться тоже террористической. <…> Я думаю, что сейчас Путину необходимо обложить Эрдогана четкими красными флажками, заставить его подписать документ. Его надо просто припереть к стенке официальным документом, иначе будет большая кровь», — выразил опасения военный аналитик.

«Мы не договаривались, каким оружием и как будем бить»

Виктор Баранец также добавил, что в Сирии, к сожалению, существует вероятность прямого боестолкновения Турции и России.

«Я даже сегодня ставлю 50 на 50. Потому что у россиян тоже нервы не стальные и они не любят, когда им делают больно. А уж они могут сделать больно в тысячу раз больше <…> Мне кажется, что сегодня Владимир Владимирович должен причесать этого хитрого лиса, мечтающего стать эмиром и султаном всего Ближнего Востока», — сказал Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что единственный, кто может помешать Анкаре «бросить свои танки на Дамаск», — президент России Владимир Путин. Он напомнил о заявлении Эрдогана, в котором тот утверждал, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил Москве не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.

«Почему он сказал Путину «уйдите»? Потому что единственный, кто может помешать Эрдогану бросить свои танки на Дамаск — это, безусловно, сегодня Путин. Потому что мы прекрасно видим уровень боеготовности сирийской армии, и если бы за их спиной не было русских — Эрдогана бы уже встречали с цветами в центре Дамаска, а Башар Асад болтался бы на телеграфном столбе. Вот эту затею как раз Россия и мешает осуществить Эрдогану», — заявил аналитик.

Баранец полагает, что чем быстрее президент Турции «уймет свои амбиции», тем быстрее Анкара отойдет от пропасти войны, на которую напрашивается.

«Я думаю, чем быстрее Эрдоган протрезвеет в разговоре с Путиным, чем быстрее уймет свои амбиции, тем быстрее отойдет от пропасти войны, на которую напрашивается. Меня не страшит то, что наша группировка там составляет 2-3 тысячи человек, что у нас там 25 самолетов, 10 кораблей, и что турецкая армия — полумиллионная. Все это может стращать обывателя. У российской армии есть все возможности весьма успешно справиться с полумиллионной турецкой армией. <...> «Полумиллионная армия набросится на нашу маленькую группировку?» Да, набросится. Но ноги уже не унесет оттуда. Потому что мы не договаривались с Эрдоганом, каким оружием и как будем бить, но он явно напрашивается на войну», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.